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В Роскачестве рассказали, как правильно перевозить детей в автомобиле

Подбирать автомобильные кресла нужно строго по возрасту, росту и весу ребенка, говорится в сообщении Роскачества, передает РИА «Новости».

В сообщении ведомства, в частности, отмечается, что детей до 7 лет нужно перевозить исключительно в специальных креслах, при этом желательно как можно дольше, а до 1,5 лет — строго против хода движения.

Если ребёнку от 7 до 11 лет, то его можно просто пристегнуть на заднем сидении штатными ремнями безопасности. Если кресло размещено на переднем сидении, следует отключить подушку безопасности.

В Роскачестве подчеркнули, что кресло необходимо обязательно фиксировать с помощью ISOFIX — специальных систем крепления. Также разрешается делать это штатными ремнями безопасности.

Ранее стало известно,что женские спортивные футболки 14 торговых марок были проверены в Роскачестве на соответствие параметрам безопасности и качества. По результатам исследования ведомство пришло к выводу, что далеко не вся продукция безвредна.