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Подростки, изуродовавшие спортивный автомобиль псковички в Эстонии, до сих пор не понесли наказания

Подростки, изуродовавшие спортивный автомобиль псковички Ольги Стебиховой, продолжают оставаться безнаказанными. Об этом пишет Tartu Postimees.

В середине июня псковичке вернули ее автомобиль, который нуждался в серьезном ремонте и поэтому провел в Эстонии десять месяцев. 31 июля прошлого года спортивный автомобиль BMW M3 стоял во дворе мастерской Fulldrive Service в тартуском районе Ропка. Двигатель был частично отсоединен, ключ находился в замке, чтобы мастер мог заняться автомобилем в первую очередь тем же утром. Но этого не произошло, поскольку к утру от автомобиля остались одни обломки.

Компания, состоящая из 15-18-летних молодых людей, хотела угнать автомобиль со двора мастерской, но, поскольку в течение двух часов им не удалось взломать ворота, был избран более быстрый путь: всей компанией забрались в машину, завели ее и пошли на таран ворот. Автомобиль получил повреждения, но еще немного проехал. Однако поскольку в мастерской двигатель частично был отсоединен, стало вытекать масло и мотор заглох. Угон не удался: с досады они изуродовали автомобиль настолько, насколько им хватило сил. Разбили стекла, оставили вмятины на крыше и выломали дверцы.

Кто и зачем привел гоночный автомобиль в непригодное состояние, начала выяснять полиция. На данный момент материалы уголовного дела находятся прокуратуре и ждут отправки в суд.

Прошел уже год, но к настоящему моменту банда так и не наказана. Владелица автомобиля привела машину в порядок за свой счет, на что у нее ушло 16 000 евро. Почти на такую же сумму составлен иск к родителям несовершеннолетних: вместе с дополнительными расходами речь идет почти о 20 000 евро. По словам хозяйки машины Ольги Стебиховой, за минувший год вопрос так и не решился. Родители с требованием не согласны и не хотят идти на компромисс: «Они говорят, что эта рухлядь стоит копейки, они не понимают, о каком автомобиле идет речь».

Сейчас живущая в России Ольга Стебихова вместе с адвокатами оформляет документы, чтобы, в свою очередь, обратиться в суд и востребовать деньги там. «Я не понимаю, как родителям не стыдно за своих детей. Они лишь пытаются найти для них оправдания. Говорят, что машина старая, а запчасти дешевые», - добавила Стебихова.

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И хотя до сих пор родители вандалов не выражали готовности к сотрудничеству, Стебихова предоставляет им еще одну возможность достичь договоренности. У нее есть документы, подтверждающие расходы на приобретение запчастей, проведенный ремонт и покраску автомобиля. По словам адвоката Стебиховой Калью Кутсара, в представительстве BMW ремонт предлагали сделать за сумму чуть больше 30 000 евро, но собственница была уверена, что может найти вариант подешевле.

Кутсар сказал, что, поскольку имеются все документы и счета, он не видит причины, по которой суд не удовлетворил бы это требование. «Я, конечно, понимаю, почему подростки хотели угнать этот автомобиль: эта машина более привлекательнее, чем обычная. Но зачем было ее разбивать? Этого я не понимаю», - сказал он.

Ольга Стебихова искала запчасти для автомобиля несколько месяцев в Эстонии, Новосибирске, Москве, Петербурге и Риге. Два месяца ушло на ремонт: нужные детали было очень трудно найти. Для того чтобы привести машину в порядок, Стебихова и ее мать в России взяли кредиты: «Эта машина была музейным экспонатом и находилась в идеальном состоянии».

Технический руководитель мастерской Fulldrive Service Хейки Тялли также подтвердил, что машина была в идеальном состоянии, и в мастерскую была определена только для замены нескольких прокладок в двигателе.