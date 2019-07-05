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Пьяная 26-летняя великолучанка за рулем «Пежо» задержана полицией

В Великих Луках и Опочке дорожной полицией установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в городе на Ловати ночью 6 июля у дома по улице Новоселенинской полицейские остановили автомашину «Пежо», которой управляла 26-летняя жительница Великолукского района. У нее имелись признаки алкогольного опьянения.От медицинского освидетельствования гражданка отказалась. При этом выяснилось, что ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

А в Опочке днем 9 июля у дома по улице Ленина стражи порядка остановили автомобиль «Форд», за рулем которого находился нетрезвый местный житель, 1979 года рождения. По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.