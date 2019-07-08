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Автодилеры назвали желаемую комиссию при покупке машин с помощью карты

Российская ассоциация автодилеров предлагает установить максимальную сумму комиссии, которая оплачивается при покупке машины с помощью банковской карты, на уровне 1-1,5 тыс. рублей, пишут «Известия».

На данный момент тариф составляет 1-2%. Однако продавцы жалуются, что эти проценты превышают их прибыль при реализации новых транспортных средств.

Недовольны и покупатели, которым приходится расплачиваться за автомобиль наличными, чтобы избежать выплат процентов, которые представители ритейла зачастую перекладывают на них.