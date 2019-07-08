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Российские автозаводы обяжут ставить «умные» тормоза

Российские автобусы и грузовики планируют оборудовать «умными» системами экстренного торможения, которые будут действовать на основе искусственного интеллекта. Как пишет газета «Известия», соответствующие поправки в технический регламент стран Таможенного союза разрабатывают в Минпромторге.

Отправка проекта изменений в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) запланирована до конца III квартала этого года, но сроки перехода на новый вид систем торможения пока не определены.

В перспективе все автомобили могут обязать устанавливать такие системы, пояснили в Минтрансе.

Аналогичные стандарты уже частично действуют в развитых странах. В Европе и США в 2025 году запланирован окончательный перевод всех машин на «умное» торможение.

По мнению автопроизводителей и участников рынка, России в любом случае придется адаптироваться под мировые стандарты безопасности, однако из-за обязательной установки таких систем торможения может вырасти стоимость новых авто на 5-15%.