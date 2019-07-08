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Эксперты ОНФ: Строительство турбоперекрестков может оказаться слишком затратным

Строительство турбоперекрестков может оказаться слишком затратным из-за необходимости использования дополнительных земельных площадей и переноса подземных коммуникаций, поэтому принимать такое решение надо исходя из каждой конкретной дорожной ситуации, считает эксперт тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Александр Стефанов. По его словам, пилотные решения должны объективно оцениваться без лоббирующего давления заинтересованных в строительстве организаций, а к оценке эффективности должны подключаться независимые научные организации и институты.

Как сообщает пресс-служба ОНФ, в России могут появиться скоростные турбоперекрестки, их планируется внести в предварительный национальный стандарт дорожного строительства. Турбоперекрестки позволяют автомобилистам меньше перестраиваться при круговом движении, писали «Известия». На них наносится специальная разметка, которая подсказывает водителю максимально удобную траекторию движения по кольцу. Первый такой перекресток в 2019 г. может появиться в Москве. За счет нововведения предполагается снизить аварийность и повысить пропускную способность на 20–30%. На перекрестке будут обозначены траектории по принципу «кому направо, перестраиваться не должен».

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«Для турбоперекрестка необходимы дополнительные сглаживания дороги, чтобы въезд на турбоперекресток был с максимальным радиусом. Это требует большей площади земли, что в условиях плотной застройки и множества подземных коммуникаций может оказаться проблематичным или чрезмерно дорогим решением. Турбоперекресток действительно позволяет повысить пропускную способность и безопасность, но его оправданность надо определять индивидуально в зависимости от территориальных особенностей. Это, в частности, может быть альтернативой при отсутствии возможностей сделать двухуровневую развязку и разделить потоки», – отметил Стефанов.

Он рассказал, что при реконструкции крупных дорог идея строительства турбоперекрестка уже не раз отвергалась из-за ограничений по отведению земли и выносу коммуникаций, что может в разы увеличить стоимость реконструкции перекрестка. При этом может возникнуть и необходимость выкупа земли, что является очень длительной и сложной процедурой.

«С нашими ограниченными бюджетами и комплексом дорожных проблем для регионов строительство турбоперекрестков вряд ли может являться приоритетной задачей. В первую очередь региональные дороги надо привести в нормативное техническое состояние, которое важно для безопасности, а потом уже думать об улучшениях и развитии», – резюмировал модератор тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги».