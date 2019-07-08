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Нетрезвого водителя «Ауди А8» остановили полицейские на Рижском проспекте в Пскове

В Пскове и Плюссе дорожной полицией установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в Пскове вечером 13 июля на Рижском проспекте полицейские остановили «Ауди А8». За рулем находился молодой человек 1989 года рождения. У него имелись признаки алкогольного опьянения. При этом выяснилось, что ранее мужчина уже привлекался административной ответственности за аналогичное правонарушение.

Еще одного нетрезвого водителя-псковича сотрудники ГИБДД остановили на улице Кузнецкой. 25-летний мужчина управлял автомобилем «Фольксваген Джетта», у него также имелись признаки опьянения. Ранее пскович уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение.

В поселке Плюсса Псковской области дорожные полицейские днем остановили "ГАЗ". В ходе проверки установлено, что управлял автомобилем 42-летний местный житель, уже привлекавшийся к ответственности за езду в нетрезвом виде. В этот раз у мужчины также выявлены признаки алкогольного опьянения.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.