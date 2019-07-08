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9 месяцев тюрьмы получил житель Дедовичского района за повторное пьяное вождение

Прокуратурой Дедовичского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, совершившего преступление, предусмотренное статьей 264.1 УК РФ, – управление автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, являясь лицом, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В суде установлено, что 1 мая 2019 водитель был остановлен инспектором ДПС МО МВД России «Дедовичский» на перекрестке автомобильных дорог направлением «Дедовичи-Алексино», «Раслово-Борок» Дедовичского района. При освидетельствовании в присутствии понятых у мужчины зафиксировано наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе 1, 47 мг/л паров этанола.

С учетом позиции государственного обвинителя, наличия рецидива преступлений суд назначил виновному окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 9 месяцев.

Отбывать назначенный срок осужденному предстоит в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.