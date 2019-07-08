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Двое молодых мужчин угнали такси в Стругах Красных

В Стругах Красных полицией по «горячим следам» раскрыт угон иномарки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, утром 13 июля в Стругах Красных от дома по улице Крестьянской был угнан автомобиль такси. О произошедшем в полицию водитель «Шкоды» заявил не сразу, а попытался сначала сам со знакомым разыскать ее. Однако, поиски не увенчались успехом. Тогда потерпевший обратился за помощью в полицию. По его словам, к нему в такси сели двое молодых людей, которые собирались ехать в Плюссу. А когда он ненадолго вышел по делам из легковушки, оставив ключ в замке зажигания, незнакомцы вдруг уехали на ней.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области и МО МВД России «Стругокрасненский», преступление раскрыто по «горячим следам». Угнанную «Шкоду» полицейские обнаружили уже в Плюссе. Злоумышленники бросили ее в кустах и скрылись. Но оперативники вскоре установили их личности.

Подозреваемыми оказались двое жителей поселка Плюсса, 1999 и 2000 годов рождения. Один из них учится в Санкт-Петербурге. По некоторым данным, в Стругах Красных молодые люди провели время в кафе, где порядком поиздержались. А потому решили, что на такси домой в Плюссу можно и бесплатно прокатиться. Но теперь придется отвечать по закону. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. Иномарка возвращена владельцу.