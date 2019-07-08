АвтоМир / За рулём

«Говорящие переходы» появились на улицах Пскова

На улицах города Пскова появились предупреждающие надписи вблизи пешеходных переходов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», в рамках реализации партийного проекта «Безопасные дороги» в областном центре 16 июля был дан старт акции «Говорящий переход».

Активисты «Молодой Гвардии» нанесли на асфальт перед пешеходными дорожками предупреждающие надписи. Таким способом организаторы акции призывают участников дорожного движения быть внимательнее на дорогах и помнить, что жизнь пешехода в его же руках.

На асфальт активистами наносились четыре вида надписей «сними наушники», «возьми ребенка за руку», «посмотри по сторонам», «улыбнись водителю». Всего было нанесено 20 рисунков на пешеходных переходах улиц Ипподромная, Труда, Октябрьский проспект. До конца лета предупреждающие надписи появятся вблизи всех неконтролируемых пешеходных переходов города Пскова.

Инициативу поддержала Госавтоинспекция. Сотрудники ГИБДД высказали пожелание, чтобы после этой акции подобные мероприятия были проведены во всех районах Псковской области. Инспектор УГИБДД УМВД России по Псковской области Мария Иванова напомнила, что все-таки, помимо прав, у пешеходов есть и обязанности. И они должны убедиться в безопасном переходе, оценить дорожную ситуацию, посмотреть по сторонам, потому что в первую очередь, безопасность самих пешеходов зависит от них.

Главный врач городской поликлиники, кандидат от партии «Единая Россия» на довыборах в Псковскую городскую Думу по 13-му округу Галина Неваленная отметила: «Хорошо, что эта акция именно сейчас стартует, потому что быстро пролетит лето и летние каникулы, и с сентября месяца каждый год имеется статистика, когда увеличивается число печальных случаев ДТП с детьми. Как врачу и как жителю нашего города, мне волнительно, и я всегда переживаю, когда узнаю о каких-то ДТП». Галина Неваленная подчеркнула, что всем участникам дорожного движения, как водителям, так и пешеходам, нужно соблюдать ПДД и ответственно относиться к жизни и здоровью людей.

Партийный проект «Единой России» «Безопасные дороги» направлен на сохранение жизни и здоровья граждан при дорожно-транспортных происшествиях, сокращение количества ДТП, содействие в совершенствовании законодательной базы по повышению безопасности на дорогах, осуществление постоянного мониторинга строящихся участков дорог, содействие реализации Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах». Активисты партпроекта проверяют состояние дорожного полотна, пешеходных переходов в регионах, участвуют в мероприятиях по повышению дисциплины водителей, проводят уроки по безопасности дорожного движения, держат на контроле расследования причин крупных ДТП.