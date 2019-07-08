АвтоМир / За рулём

Названы наименее загруженные дни для обращения в псковские подразделения ГИБДД

Госавтоинспекция Псковской области сообщает о резком увеличении количества граждан, обратившихся в подразделения ГИБДД за предоставлением государственных услуг по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним, проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений в четвертом квартале 2018 года. Такие данные озвучили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД УМВД России по Псковской области по результатам мониторинга обращений граждан по предоставлению госуслуг в регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции региона в минувшем году и в первом полугодии 2019 года.

Всего в указанный период обратились 22 841 гражданин. При этом наибольшее количество обращений пришлось на октябрь 2018 года - 7796. В остальные месяцы количество обращений составило: в ноябре - 7554, декабре - 7491.

Во втором и третьем кварталах 2018 года количество обращений было примерно одинаковым, во втором квартале - 20741 и в третьем квартале - 20762. Наименьшее же количество обращений было зафиксировано в первом квартале 2018 года и составило 17825. В первом и втором кварталах 2019 года количество обращений незначительно снизилось по сравнению с концом 2018 года и составило чуть более 20 тысяч.

По месяцам года ситуация складывалась следующим образом: наименьшее количество обращений зарегистрировано в январе и феврале, как в 2018 году, так и 2019 году, в среднем около 6000. В марте, апреле, мае, июне, августе и сентябре 2018 года их количество находилось примерно на одинаковом уровне и составляло от 6000 до 7000 в месяц. Наибольшее же количество обращений в 2018 году было зарегистрировано летом в июле (7850), а затем в октябре (7796), ноябре (7554) и декабре (7491).

В первом полугодии 2019 года наибольшее количество обращений зафиксировано в марте (7741) и апреле (7298). В мае и июне их количество несколько снизилось и составило соответственно 6509 и 6742.

В Госавтоинспекции пришли к выводу, что наибольшее количество обращений приходится на вторник и субботу, чуть меньше на пятницу, среда же и четверг являются днями с наименьшим количеством обращений. При этом в любой день недели наибольшее количество обращений приходится на первую половину дня - с 8:00 до 12:00 часов. Во второй половине дня происходит постепенное снижение количества обращений и наименьшее приходится на окончание дня - с 16:00 до 18:00 часов.

Госавтоинспекция просит учитывать эту информацию в целях экономии времени при планировании обращений в регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД области.