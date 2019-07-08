АвтоМир / За рулём

Госдума приняла закон о возможности получать автомобильные номера самостоятельно у изготовителей

Госдума во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон, регулирующий вопросы регистрации транспортных средств, сообщает «Интерфакс».

Закон устанавливает возможность проведения регистрационных действий как с выдачей государственных регистрационных знаков, в порядке, установленном правительством РФ, так и без них, с последующим их изготовлением владельцем самостоятельно в уполномоченных на это организациях.

В пояснительной записке к закону уточняется, что не во всех субъектах РФ есть достаточное количество пунктов изготовления регистрационных знаков и не все могут приобретать знаки непосредственно в таких пунктах.

Отмечается, что достаточно высокий уровень обеспеченности такими пунктами (более 80%) наблюдается лишь в 11 субъектах РФ (Республика Татарстан, Краснодарский край, Волгоградская, Калужская, Калининградская, Московская, Нижегородская, Оренбургская, Ростовская, Ленинградская области, г. Санкт-Петербург). В 32 регионах страны этот показатель не достигает и 30%. В этих регионах пункты, как правило, располагаются только в столицах либо крупных городах.

Примерно в половине субъектов РФ пункты изготовления государственных регистрационных знаков располагаются на удалении более 100 км от регистрационных подразделений. На территории Чукотского и Ненецкого автономных округов такие пункты и вовсе отсутствуют, говорится в пояснительной записке.

Закон предоставляет правительству РФ возможность устанавливать в правилах регистрации транспортных средств привязку цифрового кода регистрационного номера транспортного средства к коду того региона, где зарегистрирован его владелец.

Закон закрепляет необходимость представления паспорта владельца транспортного средства при совершении регистрационных действий по доверенности. Представление паспорта не потребуется, если от имени владельца действия будет совершать специализированная организация или доверенность будет нотариально удостоверена.

Закон запрещает совершение регистрационных действий в отношении транспортного средства, которое находится в розыске либо основной компонент которого находится в розыске.

Согласно закону специализированные организации и их должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством РФ за умышленное или совершенное по неосторожности искажение регистрационных данных транспортных средств, маркировки транспортных средств и маркировки основных компонентов транспортных средств, а также за нарушение порядка государственной регистрации транспортных средств.

Закон исключает шасси как компонент транспортного средства для его идентификации.

Законопроект был внесен в Думу депутатом от КПРФ Михаилом Авдеевым.