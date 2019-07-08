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Перед выпиской из Псковского перинатального центра мамы будут слушать курс безопасности по перевозке детей

За 2-3 дня до того, как мам будут выписывать из Псковского перинатального центра, они прослушают курс безопасности по перевозке детей. Об этом 24 июля на пресс-конференции в Псковском перинатальном центре, проходящей в рамках всероссийского проекта «Детство без опасности», рассказала член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре.

«Наша задача - снизить детскую смертность, детский травматизм в ДТП. Речь и об использовании детских кресел, и соблюдении необходимого скоростного режима, и о правилах поведения водителя на дороге в целом, - отметила Наталья Агре. - Успехи в области дорожной безопасности нашей страны сейчас грандиозны. Но многие родители от незнания рискуют жизнями своих детей. Поэтому, когда мамам будет оставаться 2-3 дня до выписки из Псковского перинатального центра, они будут слушать курс по безопасной перевозке».

С необходимостью и значимостью таких мер согласились все спикеры конференции: заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева, заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Денис Сачков, врио начальника УГИБДД УМВД России по Псковской области Сергей Семенов, председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин.

Трехлетний проект «Детство без опасности» начал действовать в России 24 июля. Проект посвящен профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе перинатальных центров и родильных домов. Для родителей «Детство без опасности» предполагает единую систему обучения обеспечению безопасности при перевозках детей в автомобилях. В 2019 году проект реализуют в 30 регионах России, а с 2019 по 2021 годы он охватит 100 городов в 85 субъектах РФ. В рамках проекта, для будущих родителей будут организованы обучающие тренинги, посвященные основным правилам перевозки детей в автомобиле: использованию сертифицированных детских удерживающих устройств, соблюдению «детского режима» (установленная скорость, аккуратное вождение) - а также правилам перехода проезжей части дороги с коляской.

Проект запущен в рамках реализации указа президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (от 7 мая 2018 года, № 204). Реализация стратегии по безопасности дорожного движения в РФ на 2018 - 2024 годы способствует развитию федерального проекта «Безопасность дорожного движения», национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Над осуществлением проекта работают МВД и Минздрав России.

Напомним, в 2018 году в Псковской области произошло 133 ДТП, в которых пострадали дети: 4 ребенка погибло. По данным Госавтоинспекции за 2018 год, среди 167 тысяч аварий, произошедших в России, в 19,9 тысячах случаев участниками ДТП были дети: 21,7 тысячи детей пострадали и 628 - погибли. В ведомстве добавили, что в большинстве случаев такие аварии с участием детей происходят по вине взрослых. По данным ГИБДД, к концу 2018 года более 63% водителей, путешествующих с детьми до 7 лет, использовали автокресла.