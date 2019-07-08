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Путин подписал закон, позволяющий получать номерные знаки для автомобилей у изготовителей

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, который дает право автовладельцам получить номерной знак непосредственно у его изготовителя. Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Как сообщает ТАСС, в настоящий момент лишь в 11 субъектах РФ располагается достаточное число пунктов изготовления номерных знаков, а в 32 регионах страны этот показатель не достигает и 30%. Примерно в половине субъектов РФ пункты изготовления государственных регистрационных знаков находятся на удалении более 100 км от регистрационных подразделений.

Согласно подписанному закону, теперь автовладельцы имеют право на «получение государственных регистрационных знаков транспортного средства... после присвоения [ему]... государственного регистрационного номера в регистрационном подразделении либо изготовление их у изготовителя государственных регистрационных знаков».

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Закон также предусматривает обязательное предъявление паспорта владельца автомобиля, если регистрировать транспортное средство будет не сам владелец. Помимо этого, закон устанавливает, что на вывозимое из страны транспортное средство или шасси транспортного средства необходимо оформить регистрационный документ.

Федеральный закон вступит в силу с 1 января 2020 года.