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Сайт ГИБДД упал после публикации всех камер на дорогах

Официальный сайт Госавтоинспекции (ГИБДД) оказался недоступен после того, как было опубликовано расположение всех камер фото- и видеофиксации нарушений на дорогах.

Как пишет Газета.ру, при попытке зайти на сайт появляется объявление о том, что «ведутся работы по совершенствованию интернет сайте МВД России».

Ранее сообщалось, что ГИБДД запустила бета-тестирование раздела, в котором сообщаются все сведения о камерах фото- и видеофиксации нарушений на дорогах. В разделе указаны географические данные средств для фиксации нарушений ПДД.