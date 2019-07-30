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В Гдовском районе водитель повторно сел за руль пьяным

В Гдовском районе дорожной полицией в ходе проводимых мероприятий установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вчера на автодороге Луневщина – Ладыгин двор стражи порядка остановили автомобиль «ВАЗ-21074». Выяснилось, что за рулем легковушки находился нетрезвый 51-летний местный житель. По данному факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.