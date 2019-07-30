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АвтоМир / За рулём

В России хотят торговать данными автовладельцев

02.08.2019 08:22|ПсковКомментариев: 0

Единая система сбора и обработки данных от бортовых компьютеров автомобилей может заработать в России в 2021 году.  Об этом «Известиям» рассказал вице-президент по технологиям НП «ГЛОНАСС» (федеральный сетевой оператор в сфере навигационной деятельности) Евгений Белянко.

По его словам, в дальнейшем эту информацию планируют продавать коммерческим структурам для проведения таргетированных рекламных кампаний, рассчитанных на автовладельцев.

«Любые данные от автомобиля можно будет получить только с согласия его владельца. При этом он вправе отказаться от передачи данных либо обменять их на выгодных для себя условиях на сервисы и скидки при оплате товаров и услуг», - уточнил Белянко.

Как пояснили «Известиям» в пресс-службе НП «ГЛОНАСС», будет собираться информация о модели и марке автомобиля, его техническом состоянии, маршрутах передвижения.

Также будет учитываться продолжительности остановок вблизи ТЦ, ресторанов и других мест отдыха, а также контактные данные владельцев - телефоны и адреса электронной почты.

В Минпромторг «Известиям» сообщили, что уже ведется разработка ряда актов международного и национального уровня, направленных на создание нового высокотехнологичного рынка транспортных средств, использующих «большие данные» (Big Data).

Источник: Псковская Лента Новостей
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