АвтоМир / За рулём

Цены на бензин выросли, несмотря на компенсации нефтяникам

Несмотря на снижающиеся с мая оптовые цены на топливо, участники рынка, стараясь улучшить маржу АЗС, повышают розничные цены. За две прошедшие недели «Роснефть» и ЛУКОЙЛ увеличивали ценники на бензин и дизтопливо на своих АЗС, «Газпром нефть» - только на дизтопливо. Хотя стоимость топлива растет на заправках в пределах инфляции, как и требовали в правительстве, пока нет признаков того, что это повышение остановится, пишет газета «Коммерсантъ».

Крупные нефтекомпании уже вторую неделю подряд повышают цены на своих АЗС. Так, по данным Московской топливной ассоциации (МТА), за прошлую неделю на АЗС «Газпромнефть-центр» средневзвешенная цена на дизтопливо выросла на 15 коп., до 45,41 руб. за литр, при этом бензин наиболее популярных марок АИ-92 и АИ-95 не дорожал. Впрочем, стоимость дизтоплива на АЗС этой компании сейчас наиболее низкая среди участников мониторинга.

Что касается ценников на заправках крупных нефтекомпаний, то дизтопливо на АЗС «Роснефти» («РН-Москва», «ТНК-столица») стоит в среднем 45,71-45,78 руб. за литр, на заправках ЛУКОЙЛа дороже - 46,52 руб. за литр.

Небольшой рост цен на топливо также наблюдался и на независимых АЗС: на заправках Shell АИ-92 подорожал на 1 коп., до 42,69 руб. за литр, АИ-95 - на 11 коп., до 46,88 руб. за литр. На АЗС «Вемес» цена на АИ-95 выросла на 11 коп., до 46,45 руб. за литр. В компаниях и ФАС «Ъ» не ответили.

Крупные нефтекомпании до июля выполняли согласованные с правительством условия заморозки розничных цен, повышая их в пределах инфляции. Хотя с 1 июля такие соглашения отменены, компании все равно пообещали правительству не повышать цены быстрее инфляции. В итоге почти весь июль цены на топливо в Москве у крупных нефтекомпаний не менялись, но МТА зафиксировала резкое подорожание с 22 по 29 июля.



Так, средние цены на литр дизтоплива на АЗС «Роснефти» выросли на 10−12 коп.,до 46,32−46,42 руб., АИ-92 и АИ-95 подорожали на 7−9 коп. и 15−16 коп., до 42,41 руб. и 46,42 руб. за литр. В свою очередь, «Газпром нефть» подняла на 16 коп. лишь стоимость дизтоплива. ЛУКОЙЛ же был единственной компанией, кто на тот момент повысил цены на все марки бензина и дизтопливо. АИ-92 на АЗС нефтекомпании стоит 44,06 руб. за литр, АИ-95 - 48,1 руб. за литр. В компании всегда считали, что несли убытки от соглашений, не имея возможности повышать оптовые цены в условиях ограничений экспортных поставок.

В отличие от розничных цен, в опте стоимость АИ-92, АИ-95 и дизтоплива по крайней мере не растет, чему способствуют довольно низкие уровни цены на нефть. Так, 5 августа АИ-92 и дизтопливо на СПбМТСБ подешевели на 0,78%, до 43,8 тыс. руб. за тонну и 46,3 тыс. руб. за тонну соответственно. АИ-95, напротив, подорожал на 0,37%, до почти 45 тыс. руб. за тонну.

Таким образом, в условиях стабильного опта маржа АЗС постепенно увеличивается.

По оценке Refinitiv, коэффициент маржинальной доходности заправок в европейской части РФ превышает 10−12% и уже вырос с майских минимумов.

Для сравнения, в предыдущие годы в высокий летний сезон этот коэффициент мог падать до 4−5% из-за опережающего роста оптовых цен по сравнению с розничными.



По словам Андрея Полищука из Райффайзенбанка, оптовые цены от повышения удерживают обратный акциз для НПЗ и демпфер, которые компенсируют для нефтекомпаний разницу по сравнению с экспортной альтернативой. Кроме того, стабилизации цен в опте способствуют и цены на нефть - 5 августа стоимость Brent впервые с июня опускалась ниже $60 за баррель, отмечает эксперт. По его мнению, в дальнейшем рост розничных цен скорее всего будет немного выше инфляции, но это будет зависеть от цен на нефть и курса рубля.