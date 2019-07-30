←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
бензин или жидкое золото?
Пушкинский тупичок
Трасса Р-23: дорога смерти
Права только через госуслуги
Катафоты на «зебре»
Работы на троечку
ещё За рулём 30.07.2019 22:240 Путин подписал закон, позволяющий получать номерные знаки для автомобилей у изготовителей 06.08.2019 08:362 Цены на бензин выросли, несмотря на компенсации нефтяникам 02.08.2019 17:130 ГИБДД прогнозирует пробки до места проведения «Десантного взвода» в Пскове 02.08.2019 08:220 В России хотят торговать данными автовладельцев 01.08.2019 20:421 Для гостей международного конкурса «Десантный взвод» будет обустроена парковка вместимостью около 300 машин 01.08.2019 11:420 В Гдовском районе водитель повторно сел за руль пьяным
 
 
 
 
 
АвтоМир / За рулём

Цены на бензин выросли, несмотря на компенсации нефтяникам

06.08.2019 08:36|ПсковКомментариев: 2

Несмотря на снижающиеся с мая оптовые цены на топливо, участники рынка, стараясь улучшить маржу АЗС, повышают розничные цены. За две прошедшие недели «Роснефть» и ЛУКОЙЛ увеличивали ценники на бензин и дизтопливо на своих АЗС, «Газпром нефть» - только на дизтопливо. Хотя стоимость топлива растет на заправках в пределах инфляции, как и требовали в правительстве, пока нет признаков того, что это повышение остановится, пишет газета «Коммерсантъ».

Крупные нефтекомпании уже вторую неделю подряд повышают цены на своих АЗС. Так, по данным Московской топливной ассоциации (МТА), за прошлую неделю на АЗС «Газпромнефть-центр» средневзвешенная цена на дизтопливо выросла на 15 коп., до 45,41 руб. за литр, при этом бензин наиболее популярных марок АИ-92 и АИ-95 не дорожал. Впрочем, стоимость дизтоплива на АЗС этой компании сейчас наиболее низкая среди участников мониторинга.

Что касается ценников на заправках крупных нефтекомпаний, то дизтопливо на АЗС «Роснефти» («РН-Москва», «ТНК-столица») стоит в среднем 45,71-45,78 руб. за литр, на заправках ЛУКОЙЛа дороже - 46,52 руб. за литр.

Небольшой рост цен на топливо также наблюдался и на независимых АЗС: на заправках Shell АИ-92 подорожал на 1 коп., до 42,69 руб. за литр, АИ-95 - на 11 коп., до 46,88 руб. за литр. На АЗС «Вемес» цена на АИ-95 выросла на 11 коп., до 46,45 руб. за литр. В компаниях и ФАС «Ъ» не ответили.

Крупные нефтекомпании до июля выполняли согласованные с правительством условия заморозки розничных цен, повышая их в пределах инфляции. Хотя с 1 июля такие соглашения отменены, компании все равно пообещали правительству не повышать цены быстрее инфляции. В итоге почти весь июль цены на топливо в Москве у крупных нефтекомпаний не менялись, но МТА зафиксировала резкое подорожание с 22 по 29 июля.

Так, средние цены на литр дизтоплива на АЗС «Роснефти» выросли на 10−12 коп.,до 46,32−46,42 руб., АИ-92 и АИ-95 подорожали на 7−9 коп. и 15−16 коп., до 42,41 руб. и 46,42 руб. за литр. В свою очередь, «Газпром нефть» подняла на 16 коп. лишь стоимость дизтоплива. ЛУКОЙЛ же был единственной компанией, кто на тот момент повысил цены на все марки бензина и дизтопливо. АИ-92 на АЗС нефтекомпании стоит 44,06 руб. за литр, АИ-95 - 48,1 руб. за литр. В компании всегда считали, что несли убытки от соглашений, не имея возможности повышать оптовые цены в условиях ограничений экспортных поставок.

В отличие от розничных цен, в опте стоимость АИ-92, АИ-95 и дизтоплива по крайней мере не растет, чему способствуют довольно низкие уровни цены на нефть. Так, 5 августа АИ-92 и дизтопливо на СПбМТСБ подешевели на 0,78%, до 43,8 тыс. руб. за тонну и 46,3 тыс. руб. за тонну соответственно. АИ-95, напротив, подорожал на 0,37%, до почти 45 тыс. руб. за тонну.

Таким образом, в условиях стабильного опта маржа АЗС постепенно увеличивается.

По оценке Refinitiv, коэффициент маржинальной доходности заправок в европейской части РФ превышает 10−12% и уже вырос с майских минимумов.

Для сравнения, в предыдущие годы в высокий летний сезон этот коэффициент мог падать до 4−5% из-за опережающего роста оптовых цен по сравнению с розничными.

По словам Андрея Полищука из Райффайзенбанка, оптовые цены от повышения удерживают обратный акциз для НПЗ и демпфер, которые компенсируют для нефтекомпаний разницу по сравнению с экспортной альтернативой. Кроме того, стабилизации цен в опте способствуют и цены на нефть - 5 августа стоимость Brent впервые с июня опускалась ниже $60 за баррель, отмечает эксперт. По его мнению, в дальнейшем рост розничных цен скорее всего будет немного выше инфляции, но это будет зависеть от цен на нефть и курса рубля.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 2Версия для печати
опрос
Какая основная выгода при покупке подержанного автомобиля по сравнению с новым?
В опросе приняло участие 3919 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
06.08.2019, 09:320 В Порховском районе «ВАЗ» выехал на встречку, госпитализированы четыре человека 06.08.2019, 08:362 Цены на бензин выросли, несмотря на компенсации нефтяникам 05.08.2019, 13:540 Два малолетних ребенка получили травмы в ДТП в Островском районе 05.08.2019, 13:240 Двухлетнюю девочку, выбежавшую на проезжую часть, госпитализировали в Бежаницах
05.08.2019, 13:080 Пенсионерка пострадала при столкновении «ВАЗа» и «Опеля» в Великих Луках 05.08.2019, 12:301 Единороссы Пскова организовали для детей познавательную программу, посвященную Дню светофора 05.08.2019, 10:190 Пенсионер сбил женщину на Рижском проспекте 05.08.2019, 09:500 Мужчина погиб в ДТП в Стругокрасненском районе, два человека госпитализированы
03.08.2019, 17:200 На несколько дней остановка «ул. Маргелова» переносится на 100 метров 03.08.2019, 05:572 На улице Юбилейной в Пскове меняют бортовой камень. ФОТО 02.08.2019, 22:280 Для всех желающих проходит конкурс на лучшее фото отремонтированной дороги в Псковской области 02.08.2019, 17:130 ГИБДД прогнозирует пробки до места проведения «Десантного взвода» в Пскове
02.08.2019, 09:450 Женщина и годовалый ребенок доставлены в больницу после ДТП в Пушкиногорском районе 02.08.2019, 08:220 В России хотят торговать данными автовладельцев 01.08.2019, 20:421 Для гостей международного конкурса «Десантный взвод» будет обустроена парковка вместимостью около 300 машин 01.08.2019, 11:420 В Гдовском районе водитель повторно сел за руль пьяным
01.08.2019, 11:080 Возможность зарегистрировать автомобиль в автосалонах переносится на 2020 год 01.08.2019, 09:590 «Мерседес» и «Порше Кайен» столкнулись на Октябрьском проспекте в Пскове, пострадал один человек 01.08.2019, 09:460 Баня горела на улице Зенцовской в Великих Луках 01.08.2019, 09:450 Водитель «Ниссана» врезался в ограждение и дорожный знак на улице Коммунальной
01.08.2019, 08:330 Полисы для беспилотных машин могут создать в России 31.07.2019, 12:212 В СНТ «Кебь» начали ремонт дороги 31.07.2019, 12:050 Сайт ГИБДД упал после публикации всех камер на дорогах 31.07.2019, 11:310 ОНФ призывает чиновников внимательнее следить за качеством новой дорожной разметки
31.07.2019, 10:550 Информация о камерах на дорогах размещена на сайте ГИБДД 31.07.2019, 09:160 До 7 августа закрыто движение на участке улицы Сибирцева в Великих Луках 30.07.2019, 22:240 Путин подписал закон, позволяющий получать номерные знаки для автомобилей у изготовителей 30.07.2019, 21:381 В чем выгода автокредитования в Тинькофф?
30.07.2019, 21:160 Участок улицы Маргелова в Пскове перекроют в августе в связи с ремонтными работами 30.07.2019, 12:581 Наказание на нарушение ПДД крупногабаритным транспортом предложили изменить 30.07.2019, 12:360 ДТП значительно затрудняет движение на улице Советской Армии в Пскове 30.07.2019, 11:176 На открытие и закрытие «Десантного взвода» псковичи смогут добраться на шаттлах, автобусе №19 и пригородных автобусах
30.07.2019, 09:150 Маршрутки из Пскова в Петербург теперь будут отправляться от гостиницы «Рижская» 29.07.2019, 19:310 Псковское УГИБДД информирует автомобилистов об аварийных участках трасс в соседней Тверской области 29.07.2019, 17:450 Вячеслав Володин: В Госдуме нет инициативы о запрете приобретать машины без наличия парковочного места 29.07.2019, 11:430 Женщина-водитель «Дэу Матиз» наехала на дерево, пострадали два человека
29.07.2019, 10:450 «Ниссан Кашкай» сбил 22-летнюю велосипедистку на Инженерной 29.07.2019, 10:230 «Шкода Рапид» съехал в кювет в Себежском районе, есть пострадавшие 29.07.2019, 10:130 Пенсионер за рулем «Рено Логан» сбил пешехода в Печорском районе 29.07.2019, 10:080 3-летняя девочка пострадала в ДТП с участием четырех автомобилей в Псковском районе
29.07.2019, 08:080 Юный мотоциклист лишился ступни после ДТП в Куньинском районе. ФОТО 29.07.2019, 08:000 Упрдор «Северо-Запад» сообщил жителям Псковской области о дорожных работах на трассе Р-23 28.07.2019, 22:550 Завтра в Псковской области сотрудники Госавтоинспекции проведут массированную отработку видов нарушений ПДД 28.07.2019, 22:132 В ДТП на трассе Санкт-Петербург - Псков 4 человека погибло и 2 пострадало
28.07.2019, 19:110 В Стругокрасненском районе «Сузуки» опрокинулся в кювет и госпитализирован 27.07.2019, 12:400 В ГИБДД намерены добиться оформления до 100% мелких ДТП по европротоколу 26.07.2019, 15:460 Освещение на дороге Р-56 в десяти населенных пунктах Псковской области заработает до конца года 26.07.2019, 14:483 Псковичка погибла в аварии в Петербурге, двое маленьких детей в тяжелом состоянии. ВИДЕО
26.07.2019, 11:400 Мотоциклист и его пассажир пострадали в ДТП в Великих Луках 26.07.2019, 10:301 ПЛН-ТВ: Проблемы велодвижения в Пскове 26.07.2019, 09:550 «ВАЗ» и «Москвич» столкнулись в Красногородском районе, есть пострадавшие 25.07.2019, 19:271 В Пскове установят «лежачего полицейского» на улице Звездной
25.07.2019, 18:063 Власти Пскова через суд вернут средства на восстановление ограды на Советском мосту 25.07.2019, 18:021 В Пскове разрешат поворот с улицы Западной налево на Рижский проспект с двух полос 25.07.2019, 17:202 Больше 400 человек привлечено к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения по фотографиям, присланным в ГИБДД Пскова 25.07.2019, 12:290 Мужчина госпитализирован после наезда на дерево в Идрице
25.07.2019, 12:150 Почему стоит вложиться в Nissan? 25.07.2019, 09:381 Интерактив: ПДД изменились? 24.07.2019, 12:110 Водитель скутера не пропустил «Хендай» в Острове и оказался в больнице 24.07.2019, 11:530 Неустановленный водитель сбил подростка на улице Кузбасской Дивизии в Пскове
24.07.2019, 10:462 Перед выпиской из Псковского перинатального центра мамы будут слушать курс безопасности по перевозке детей 24.07.2019, 09:080 Опасный мост через реку в Порховском районе обнаружила прокуратура 23.07.2019, 13:340 Госдума приняла закон о возможности получать автомобильные номера самостоятельно у изготовителей 23.07.2019, 10:310 12-летнего мальчика-велосипедиста сбили на Коммунальной
23.07.2019, 09:590 Фотофакт: На Запсковье готовят новую автобусную остановку 23.07.2019, 08:360 В России могут появиться парковки нового формата 22.07.2019, 21:020 В Стругокрасненском районе легковушка протаранила ограждение и слетела в кювет 22.07.2019, 15:280 В ходе обследования участков дорог в Великих Луках установлены нарушения
22.07.2019, 14:050 На Гдовской трассе ведется фрезерование дорожного покрытия 22.07.2019, 11:440 Пенсионерка госпитализирована после ДТП в Невельском районе 22.07.2019, 11:150 Названы самые угоняемые в России автомобили 22.07.2019, 11:070 15-летняя девушка за рулем «ВАЗа» съехала в кювет в Печорском районе
22.07.2019, 10:450 В Себежском районе мужчина пострадал при столкновении фуры и легкового автомобиля 22.07.2019, 10:020 27-летняя девушка пострадала в ДТП на Кузбасской дивизии 21.07.2019, 21:112 В ДТП под Псковом погиб велосипедист 21.07.2019, 15:250 Полицейские продолжают поиск свидетелей ДТП в Псковском районе
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.