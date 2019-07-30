АвтоМир / За рулём

В июле в Пскове отмечено снижение наездов на пешеходов

О деятельности оперативных служб отчитался начальник ГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт на координационном совещании по итогам июля, которое провела во вторник, 6 августа, и.п. главы Пскова Елена Полонская с участием главы администрации Пскова Александра Братчикова и представителей структурных подразделений Администрации и органов управления.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, Папорт сообщил, что по итогам семи месяцев на территории города Пскова отмечается небольшой рост дорожно-транспортных происшествий по сравнению с предыдущим годом. В то же время в июле удалось снизить рост аварийности, который наблюдался в первом квартале года. По его мнению, важную роль в сокращении дорожно-транспортных происшествий, в том числе наездов на пешеходов, сыграла освещенность пешеходных переходов. Этому аспекту уделяется повышенное внимание.



«На сегодняшний день зарегистрировано 131 ДТП, в результате которых 158 человек получили ранения различной степени тяжести. 8 аварий был совершены водителями в состоянии алкогольного опьянения», - доложил начальник ГИБДД и добавил, что наибольшее количество аварий приходится на понедельник и на часы пиковых нагрузок - с 15.00 до 18.00.



К административной ответственности привлечено свыше 10 тысяч участников дорожного движения. Кроме того, сотрудники ГИБДД проводят активную профилактическую работу, в том числе с помощью СМИ, профбеседы с руководством городских предприятий и организаций.



И. о. председателя комитета по делам гражданской обороны и предупреждению ЧС администрации Пскова Владимир Лещинский рассказал о работе своего ведомства.

«В прошедшем месяце чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами и происшествиями, не зафиксировано. Всего к нам поступило 3 тысячи 800 обращений граждан. На контроле находилось 90 аварийных ситуаций, остальные ситуации были устранены в срок и не доведены до положения чрезвычайных. Кроме того, были зафиксированы факты падения деревьев по 12 адресам», - сообщил председатель комитета.



На особом контроле спецслужб находились детские оздоровительные летние лагеря - были задействованы все силы для предвидения и предотвращения в них любых аварийных и чрезвычайных ситуаций. В итоге, по его словам, сезон летнего отдыха проходит без происшествий.



В свою очередь, начальник отдела надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Псковской области Андрей Леньшин рассказал, что основной задачей управления на август является проверка и приемка образовательных учреждений Пскова перед новым учебным годом. Рейды начнутся 12 августа.