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В Печорах сотрудники Госавтоинспекции провели с байкерами совместный рейд

Сотрудники Госавтоинспекции для выявления административных правонарушений в области безопасности дорожного движения и водителей, грубо нарушающих ПДД, еженедельно проводят рейды на территории области. К проведению данных мероприятий в последнее время полицейские все чаще привлекают представителей мотосообщества, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Так, совместная проверка водителей прошла в деревне Новый Изборск. Начальнику ОГИБДД Печорского района Никите Евдокимову неоднократно поступали жалобы от местных жителей, что молодые люди на мотоциклах и скутерах грубо нарушают правила дорожного движения. Стражам порядка Печорского района вызвались помочь байкеры из клуба «Печоры мото-земщина».

Начальник районной Госавтоинспекции провёл инструктаж по безопасности дорожного движения для личного состава и мотолюбителей, а также распределил байкеров и полицейских по маршруту рейда.

В результате совместной проверки водителей были отправлены на спецстоянку три мотоцикла и скутер, выявлены случаи управления транспортным средством без водительского удостоверения. В отношении водителя были составлены административные материалы, а также проведена профилактическая беседа о недопустимости повторного совершения данного правонарушения. Дорожными полицейскими также был остановлен и несовершеннолетний водитель скутера, который управлял им без соответствующего на это права. Подросток был передан родителям, а информация о данном правонарушении была направлена инспектору ПДН. За время рейда четыре мотоциклиста оштрафованы за езду без шлема.

Проведение подобных рейдовых мероприятий, по мнению сотрудников Госавтоинспекци Печорского района, приносят положительные результаты. Однако, дорожные полицейские напоминают всем любителям двухколесного транспорта, что управление мопедами и скутерами осуществляется лицами, достигшими возраста 16-ти лет и получившими удостоверение категории «М» на управление данным видом транспорта. Управление мотоциклом разрешается с 18 лет, водителю необходимо иметь водительское удостоверение категории «А».