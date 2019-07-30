АвтоМир / За рулём

Названы автомобили, которые угоняют реже всего

Страховщики назвали автомобили, которые меньше всего интересуют угонщиков. По их данным, в прошлом году общее число автоугонов сократилось на 20%, а меньше всего число угонов было зафиксировано у популярного Volkswagen Tiguan.

Как отмечает «ТвоёАвто», в основном в России угоняют самые популярные рынке автомобили или дорогостоящие. Что удивительно, так это тот факт, что Volkswagen Tiguan является востребованным на рынке, при этом возглавляет рейтинг автомобилей, которые угоняют реже всего.

Также редко угонщики крадут Skoda Rapid и шведский кроссовер Volvo XC60, а они расположились в ТОПе на втором и третьем месте. Далее в списке оказались: Lada Xray, Volkswagen Touareg, Audi Q5, Lada Kalina, Chevrolet Niva, Renault Kaptur и BMW X3.