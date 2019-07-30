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Штрафы на сумму более 6 млн рублей оплатили жители региона за вождение в пьяном виде

За первое полугодие 2019 года жители Псковской области, кто управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения оплатили административных штрафов на сумму более чем 6 миллионов рублей.

Именно нетрезвые водители очень часто становятся виновниками дорожно-транспортных происшествий, которые происходят на дорогах Псковской области. УФССП России по Псковской области регулярно проводит мониторинг исполнительных производств о взыскании штрафов, наложенных судами за правонарушения, связанные с управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

За первое полугодие 2019 года окончено фактическим исполнением 231 исполнительное производство и взыскано 6 миллионов 872 тысячи рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП по Псковской области.

К должникам данной категории задолженностей применяются все меры принудительного взыскания - это и обращение взыскания на заработную плату, на пенсию должника, обращение взыскания на счета должника, арест имущества, ограничение права выезда за пределы РФ, запреты на регистрацию движимого и недвижимого имущества. И данные меры дают свой результат.

Так, например, должник из Великих Лук сразу же оплатил свой административный штраф в 30 тысяч рублей из-за ограничения на выезд из страны. А должники из Новосокольников и Пскова оплатили каждый по 30 тысяч рублей, после вынесения постановления о запрете на регистрационные действия в отношении их автотранспортных средств.

Стоит отметить, что наказание за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения – 30 тысяч рублей штрафа и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. А за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования влечёт уголовное наказание.