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Псковская область занимает 72-е место в рейтинге доступности бензина для населения

Псковская область занимает 72-е место в рейтинге доступности бензина для населения, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Чтобы оценить доступность автомобильного топлива, эксперты агентства РИА Рейтинг по заказу РИА Новости на основе данных Росстата рассчитали объем бензина марки АИ-92, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители разных регионов России.

В результате составлен рейтинг доступности бензина для населения. Объем топлива, который можно купить на заработную плату, определялся путем деления среднемесячного заработка в регионе за вычетом НДФЛ за период с июня 2018-го по май 2019 года на местную цену бензина по состоянию на конец июля текущего года.

Эксперты выяснили, что жители Псковской области на чистую среднюю зарплату в месяц могут приобрести 579 литров бензина АИ-92, стоимость 1 литра бензина АИ-92 составляла в среднем 42,02 руб., с начала года бензин этой марки в регионе подорожал на 2,4%.

В число лидеров рейтинга входят преимущественно территории Крайнего Севера и обе российские столицы. Возглавил список Ямало-Ненецкий автономный округ, где на среднюю зарплату, которая заметно выше среднероссийской, можно приобрести 2080 литров бензина в месяц. Второе место заняла Москва (1798 литров), третье - Ненецкий автономный округ (1609 литров).

Еще в десяти регионах на среднюю в регионе заработную плату водители могут приобрести более тысячи литров АИ-92. К ним относятся Чукотка, Магаданская и Сахалинская области, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Камчатка, Санкт-Петербург, Мурманская область, Якутия, Московская область и Коми.

В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 926 литров, при этом в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня.

Меньше всего топлива - в три-четыре раза меньше, чем в Ямало-Ненецком - могут себе позволить жители республик Северного Кавказа. Это объясняется не только ценами на бензин, которые выше среднероссийских, но и низкими зарплатами.

На среднюю в Дагестане зарплату в месяц можно купить 514 литра бензина АИ-92, в Карачаево-Черкесии - 520 литров, в Кабардино-Балкарии– 525 литров.

Среди аутсайдеров также Адыгея (547 литров), Ивановская область (547 литров), Калмыкия (548 литров), Северная Осетия - Алания (556 литров), Алтайский край (557 литров), Тамбовская область (558 литров), Чечня (558 литров).

Разброс цен на автомобильное топливо в российских регионах очень велик: от 39,62 рубля за литр в Челябинской области до 56 рублей за литр на Чукотке. При этом во многих регионах с высокой стоимостью бензина его доступность находится на высоком уровне.

Бензин марки АИ-92 в конце июля 2019 года стоил больше 50 рублей за литр на Чукотке, в Якутии и Магаданской области, однако во всех этих регионах на среднемесячную зарплату можно купить более тысячи литров бензина.

В десятку регионов с самыми высокими ценами на бензин АИ-92 также входят Камчатка (47,41 рубля за литр), Ненецкий автономный округ (45,64 рубля), Севастополь (45,41 рубля), Крым (45,33 рубля), Сахалин (44,69 рубля), Калининградская область (44,48 рубля), Адыгея (44,33 рубля за литр).

В лидирующей группе с самыми низкими ценами на автомобильное топливо представители разных федеральных округов. Минимальная стоимость АИ-92 в конце июля 2019 года зафиксирована в Челябинской области (39,62 рубля за литр). Еще в шести регионах цена этой марки бензина была ниже 41 рубля за литр - это Томская область, Ингушетия, Курганская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ярославская и Калужская области.

Авторы исследования отмечают, что в ряде регионов с относительно дешевым бензином его доступность находится на низком уровне, что определяется невысокими зарплатами в этих регионах.

В среднем по России за семь месяцев 2019 года цена бензина марки АИ-92 выросла на 1,8%, в то время как индекс потребительских цен в России за этот период составил 102,7%. Таким образом, темпы роста цен на бензин были ниже инфляции, в то время как предыдущие два года наблюдалась обратная ситуация.

Фото: РИА Новости