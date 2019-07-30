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Нетрезвые водители-рецидивисты задержаны в Пскове и Себежском районе

В ходе проведенных дорожной полицией мероприятий в Пскове и Себежском районе установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичные правонарушения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, 21 августа в 13 часов у жилого дома по улице Народной в областном центре для проверки сотрудниками ДПС был остановлен автомобиль ВАЗ-21061. За рулем транспорта был пскович 1954 года рождения. Стражами порядка установлено, что в момент управления авто водитель был нетрезв, а ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

Еще одним повторно пьяным водителем транспорта оказался 45-летний житель поселка Сосновый Бор Себежского района. Его автомобиль ВАЗ-2107 инспекторы ГИБДД остановили вечером в деревне Глембочино.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.