В Великих Луках сотрудники Росгвардии задержали водителя иномарки, ехавшего по встречке на красный свет

28 августа около 18.50 наряд группы задержания вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, обратил внимание на автомобиль «Шевроле Нива». Водитель иномарки выезжал на полосу встречного движения, проехал на запрещающий сигнал светофора и создавал аварийные ситуации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
С помощью специальных световых и звуковых сигналов сотрудники Росгвардии остановили автомобиль. Стражи правопорядка обратили внимание, что у водителя авто несвязная речь и от него исходит резкий запах алкоголя. Росгвардейцы установили его личность. Водителем оказался 47-летний местный житель. Сотрудники вневедомственной охраны вызвали к месту остановки транспортного средства наряд ГИБДД для проведения освидетельствования на состояние опьянения.
Для дальнейшего разбирательства он был передан сотрудникам полиции.