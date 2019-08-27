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На автомобилях появятся индикаторы, напоминающие о забытых в салоне детях

Устройства, уведомляющие водителей о необходимости проверить задние сиденья и не оставлять там детей, появятся к 2025 году практических на всех новых машинах, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

В соответствии с выработанным Альянсом автопроизводителей (Alliance of Automobile Manufacturers) и Мировой ассоциацией автопроизводителей (Association of Global Automakers) добровольным соглашением, практически все новые автомобили будут оснащены аудио- и визуальными индикаторами, которые после выключения двигателя напомнят водителям о том, чтобы не оставлять детей на заднем сиденье без присмотра.

«Автомобилестроители изучали подходы к решению этой проблемы безопасности и ныне взятое обязательство демонстрирует, насколько инновационные решения и внимание к этой проблеме в целом могут помочь детям уже сейчас», - привело агентство мнение и.о. председателя Альянса автопроизводителей Дэвида Швейтерта. - Автомобилестроители совместно разработали меры, которые предусматривают использование не только уже существующих устройств, но и инновационные методы".

Как отметило в этой связи агентство Bloomberg, с 1998 года около 800 детей, в том числе 37 в нынешнем году, умерли от теплового удара после того, как были оставлены в закрытых автомобилях.