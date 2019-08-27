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АвтоМир / За рулём

Минфин выступил за взимание налога с водителей BlaBlaCar

06.09.2019 08:31|ПсковКомментариев: 0

С водителей сервиса BlaBlaCar могут начать брать подоходный налог (13%). Об этом говорится в ответе Минфина на запрос Ассоциации региональных пассажирских перевозчиков России (РПП), имеющимся в распоряжении «Известий».

В ответе ведомства указано, что все необлагаемые НДФЛ доходы четко прописаны в законе и среди них нет платы за перевозку пассажиров в своем транспорте.

Эксперты считают, что рано или поздно услуги водителей на BlaBlaCar попадут под жесткие правила, что приведет к росту цен на такие перевозки и сложностям регистрации на сервисе.

Источник: Псковская Лента Новостей
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