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Нетрезвые водители задержаны полицией в Пскове и Печорском районе

В ходе проведенных дорожной полицией мероприятий в Пскове и Печорском районе установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичные правонарушения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по Псковской области, 8 сентября в 9 часов у жилого дома по улице Инженерной в областном центре для проверки сотрудниками ДПС был остановлен автомобиль «Рено». За рулем транспортного средства был пскович 1992 года рождения. Стражами порядка установлено, что в момент управления авто водитель был нетрезв, а ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

Еще одним повторно пьяным водителем транспорта оказался 36-летний житель деревни Тямша Псковского района. Его скутер инспекторы ГИБДД остановили вечером в деревне Старый Изборск.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.