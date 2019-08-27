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В ЦБ сообщили о снижении стоимости полиса ОСАГО для легковушек

Стоимость полиса ОСАГО для владельцев легковушек за восемь месяцев текущего года снизилась на 4%. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе Центробанка.

В настоящее время этот вид страховки в среднем обходится автовладельцам в 5,3 тыс. рублей. Основной причиной снижения цены специалисты называют январское расширение тарифного коридора. Полисы КАСКО летом тоже подешевели на 5,4%.

К концу июня, в среднем, за страховку ОСАГО гражданам приходилось платить 5,1 тыс. рублей, отметили в Центрбанке, а в августе - 5,3 тыс.

В пресс-службе ЦБ не уточнили, сколько в среднем стоят полисы КАСКО по состоянию на август 2019 года. Однако во II квартале их цена снизилась на 5,4% — до 26 тыс. рублей, отметили в регуляторе. Три года назад такой полис стоил в полтора раза дороже, указали в Центробанке.