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Легенда «Дакара» прибудет на ралли «Псков Ганзейский»

С 26 по 29 сентября Псковская область принимает финальный этап Кубка России и чемпионата региона по ралли. Маршрут гонки «Псков Ганзейский» проложен по дорогам трех районов области, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Самые быстрые экипажи страны и зарубежья за два соревновательных дня преодолеют 347 километров. 106 из них - это семь скоростных участков, на которых стремление водителей стать первыми не будет иметь никаких ограничений.

Ралли начнется вечером в пятницу при мощном свете автомобильных фар. Перед зданием главного корпуса Псковского государственного университета за спиной у памятника вождю мирового пролетариата официальные лица скажут традиционные напутственные слова в адрес спортсменов, а те, в свою очередь, поприветствуют зрителей. Причем дело гудками клаксонов не ограничится.

Впервые специально для ралли «Псков Ганзейский» в город прибудет легенда «Дакара» - команда «КАМАЗ-мастер». Гоночный грузовик будет присутствовать на открытии.

«Рев моторов и визг тормозов тоже будут. Городской суперспецучасток "Кубок Княгини Ольги" - это целый километр от площади Ленина до Октябрьская площади в полный газ, да еще и с трамплином!» - обещают организаторы.

Но главные баталии финала развернуться в субботу и воскресенье на грунтовых дорогах, вдали от областного центра. Карта с указанием зрительских зон появятся на сайте организатора и в зрительских листовках, которые будут доступны совершенно бесплатно на АЗС «Сургутнефтегаз».

«В сердце города останется единый парк сервиса, куда потрепанные болиды будут возвращаться с трассы. Посмотреть на волшебство механиков тоже интересно. А если повезет, то и автографом гонщика разжиться можно!» - рассказали организаторы ралли.

В субботний полдень прямо на стоянке туристических автобусов для всех желающих фотосессия с боевым грузовиком команды «КАМАЗ-мастер». Говорят, что снаряд «Синей Армады» можно будет увидеть и на допах.

Центр управления полетами экипажей ралли расположится на городской окраине. В спортивно-туристическом комплексе «Раздолье» есть ресторан-кафе «Облако». В «Малом Облаке» будет штаб. А «Большом Облаке» после гонки наградят победителей. Воскресным вечером здесь выступит с концертом кавер-группа «Красивая».

Подробно с программой ралли «Псков ганзейский», маршрутом и графиком перекрытия дорог можно ознакомиться на официальном сайте Федерации автомобильного спорта Псковской области.

Организаторы рекомендуют посетить:

Пятница, 27 сентября,

В городе Пскове:

20:45, Площадь Ленина – открытие соревнования.

21:30-23:00, Площадь Ленина и Октябрьская площадь – городской суперспецучасток "Кубок Княгини Ольги"

Суббота, 28 сентября.

В городе Пскове:

12:00–13:30, центр, стоянка туристических автобусов – фотосессия с «КАМАЗ-МАСТЕР»

12:30–15:30, г. Псков, ул. Ленина - единый парк сервиса

21:00–23:30, г. Псков, Зональное шоссе, «Раздолье» - награждение, концерт кавер-группы «Красивая», фуршет (вход по приглашениям).

Печорский район

10:30-12:00, 15:30–17:00 п. Лавры – зрительская зона «Трамплин» СУ2,5

Палкинский район

11:00-12:30, 16:00-17:30, боковой подъезд от д. Максимково, через д.Родовое - Горбунова Гора – зрительская зона «Поворот» , СУ4,7 «КАБОШ»

12:30-13:00, 15:30-17:00, д. Ботвино - зрительская зона «Остановка», СУ3,6 «Кубок ГБУ «Псковавтодор»