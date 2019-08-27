←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
бензин или жидкое золото?
Работы на троечку
Пушкинский тупичок
Трасса Р-23: дорога смерти
Катафоты на «зебре»
Права только через госуслуги
ещё АвтоМир / За рулём 27.08.2019 08:100 Российские автомобилисты смогут обжаловать штрафы онлайн 11.09.2019 09:040 Легенда «Дакара» прибудет на ралли «Псков Ганзейский» 10.09.2019 08:310 В ЦБ сообщили о снижении стоимости полиса ОСАГО для легковушек 09.09.2019 19:120 Псковское ГИБДД: необходимо сдать водительское удостоверение при лишении права управлять автомобилем 09.09.2019 11:530 Нетрезвые водители задержаны полицией в Пскове и Печорском районе 06.09.2019 08:310 Минфин выступил за взимание налога с водителей BlaBlaCar
 
 
 
 
 
АвтоМир / За рулём

Легенда «Дакара» прибудет на ралли «Псков Ганзейский»

11.09.2019 09:04|ПсковКомментариев: 0

С 26 по 29 сентября Псковская область принимает финальный этап Кубка России и чемпионата региона по ралли. Маршрут гонки «Псков Ганзейский» проложен по дорогам трех районов области, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Самые быстрые экипажи страны и зарубежья за два соревновательных дня преодолеют 347 километров. 106 из них - это семь скоростных участков, на которых стремление водителей стать первыми не будет иметь никаких ограничений.

Ралли начнется вечером в пятницу при мощном свете автомобильных фар. Перед зданием главного корпуса Псковского государственного университета за спиной у памятника вождю мирового пролетариата официальные лица скажут традиционные напутственные слова в адрес спортсменов, а те, в свою очередь, поприветствуют зрителей. Причем дело гудками клаксонов не ограничится.

Впервые специально для ралли «Псков Ганзейский» в город прибудет легенда «Дакара» - команда «КАМАЗ-мастер». Гоночный грузовик будет присутствовать на открытии.
«Рев моторов и визг тормозов тоже будут.  Городской суперспецучасток "Кубок Княгини Ольги" - это целый километр от площади Ленина до Октябрьская площади в полный газ, да еще и с трамплином!» - обещают организаторы.

Но главные баталии финала развернуться в субботу и воскресенье  на грунтовых дорогах, вдали от областного центра. Карта с указанием зрительских зон появятся на сайте организатора и в зрительских листовках, которые будут доступны совершенно бесплатно на АЗС «Сургутнефтегаз».

«В сердце города останется единый парк сервиса, куда потрепанные болиды будут возвращаться с трассы. Посмотреть на волшебство механиков тоже интересно. А если повезет, то и автографом гонщика разжиться можно!» - рассказали организаторы ралли.

В субботний полдень прямо на стоянке туристических автобусов для всех желающих фотосессия с боевым грузовиком команды «КАМАЗ-мастер». Говорят, что снаряд «Синей Армады» можно будет увидеть и на допах.

Центр управления полетами экипажей ралли расположится на городской окраине. В спортивно-туристическом комплексе «Раздолье» есть ресторан-кафе «Облако». В «Малом Облаке» будет штаб. А «Большом Облаке» после гонки наградят победителей. Воскресным вечером здесь выступит с концертом кавер-группа «Красивая».

Подробно с программой ралли «Псков ганзейский», маршрутом и графиком перекрытия дорог можно ознакомиться на официальном сайте Федерации автомобильного спорта Псковской области.

Организаторы рекомендуют посетить:

Пятница, 27 сентября,

В городе Пскове:

20:45, Площадь Ленина – открытие соревнования.

21:30-23:00, Площадь Ленина и Октябрьская площадь – городской суперспецучасток "Кубок Княгини Ольги"

 

Суббота, 28 сентября.

В городе Пскове:

12:00–13:30, центр, стоянка туристических автобусов – фотосессия с «КАМАЗ-МАСТЕР»

12:30–15:30, г. Псков, ул. Ленина -  единый парк сервиса

21:00–23:30, г. Псков, Зональное шоссе, «Раздолье» - награждение, концерт кавер-группы «Красивая», фуршет (вход по приглашениям).

 

Печорский район

10:30-12:00, 15:30–17:00 п. Лавры – зрительская зона «Трамплин» СУ2,5

 

Палкинский район      

11:00-12:30, 16:00-17:30, боковой подъезд от д. Максимково, через д.Родовое - Горбунова Гора – зрительская зона «Поворот» , СУ4,7 «КАБОШ»

12:30-13:00, 15:30-17:00, д. Ботвино  - зрительская зона «Остановка», СУ3,6 «Кубок ГБУ «Псковавтодор»

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
опрос
Какая основная выгода при покупке подержанного автомобиля по сравнению с новым?
В опросе приняло участие 4450 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
11.09.2019, 09:210 Пытавшаяся задержать автомобиль нетрезвая женщина пострадала в ДТП в Пскове 11.09.2019, 09:130 Велосипедистка с 4-летним ребенком врезалась в «Мазду» в Дно 11.09.2019, 09:040 Легенда «Дакара» прибудет на ралли «Псков Ганзейский» 10.09.2019, 20:500 Услуга по регистрации ТС и прицепов в Себежском ГИБДД временно не предоставляется
10.09.2019, 15:320 Покупая LADA Granta в сентябре, псковичи получат выгоду до 83 980 рублей 10.09.2019, 15:010 В Великолукском районе «скорая помощь» столкнулась с лосем и микроавтобусом 10.09.2019, 14:342 В Пскове установят новые пешеходные светофоры на Рижском проспекте и проспекте Энтузиастов 10.09.2019, 08:460 Марка Volkswagen поменяла свой логотип
10.09.2019, 08:310 В ЦБ сообщили о снижении стоимости полиса ОСАГО для легковушек 09.09.2019, 21:323 Губернатор Михаил Ведерников утвердил планы дополнительных дорожных работ в регионе 09.09.2019, 20:000 В Псковском районе установят новые дорожные знаки и нанесут разметку 09.09.2019, 19:120 Псковское ГИБДД: необходимо сдать водительское удостоверение при лишении права управлять автомобилем
09.09.2019, 16:300 Выбрать свой подарок при покупке LADA LARGUS предлагает автосалон «Псков-Лада»  09.09.2019, 15:140 Минтруд предложил ограничить бесплатную парковку для инвалидов III группы 09.09.2019, 12:290 Два человека погибли при столкновении трех микроавтобусов на трассе Петербург - Псков 09.09.2019, 12:000 «Псков-Лада» дарит бензин всем иногородним покупателям
09.09.2019, 11:530 Нетрезвые водители задержаны полицией в Пскове и Печорском районе 09.09.2019, 10:160 Мотоциклист получил травмы после ДТП в Новосокольническом районе 09.09.2019, 10:020 Женщину сбили на улице Советской Армии в Пскове 08.09.2019, 08:580 «Mitsubishi Galant» перевернулся в Опочецком районе: пассажирка скончалась, водитель впал в кому
07.09.2019, 09:310 Правила получения водительских прав для некоторых категорий задумали изменить 06.09.2019, 19:230 Еще один перекресток с разрешенным «правым поворотом» на красный сигнал светофора появится в Пскове 06.09.2019, 18:362 На улице Юбилейной будут «переформатированы» полосы движения транспорта на дамбе 06.09.2019, 18:140 В Пскове может появиться новый светофор на Октябрьском проспекте
06.09.2019, 17:590 В Пскове введут одностороннее движение на Сиреневом бульваре 06.09.2019, 17:140 120 человек погибли в ДТП с участием автобусов с начала 2019 года 06.09.2019, 16:152 В этом году в Великих Луках начнется масштабная реконструкция перекрестка улицы Дьяконова и проспекта Ленина 06.09.2019, 15:410 Lada Vesta в сентябре еще выгоднее для псковичей
06.09.2019, 15:290 Специалисты завершают работы на мосту через Кебь на трассе Р-23 в Стругокрасненском районе 06.09.2019, 12:2510 Реестр дорог 13-го избирательного округа Пскова предлагает составить Галина Неваленная 06.09.2019, 10:085 Фотофакт: Вжух! И к нашему крыльцу ведет пешеходный переход 06.09.2019, 09:300 Глобальную акцию по реализации автомобилей Škoda объявляет «Автотим Псков»
06.09.2019, 08:560 Нетрезвые мужчины пострадали в ДТП в Красногородском районе 06.09.2019, 08:510 Бабушку и внука сбил водитель «Фольксвагена» на «зебре» в Великих Луках 06.09.2019, 08:310 Минфин выступил за взимание налога с водителей BlaBlaCar 05.09.2019, 18:550 В России утвердили правила оформления ДТП со смартфона
05.09.2019, 18:443 В Пскове проведут ямочный ремонт дворовых проездов. СПИСОК 05.09.2019, 11:340 На время проведения первенства Псковской области по велоспорту в Великих Луках изменятся маршруты автобусов 05.09.2019, 10:070 Нетрезвый житель Ленобласти устроил ДТП на трассе в Пушкиногорском районе 05.09.2019, 09:590 348 метров тротуара на Инженерной отремонтируют почти за миллион рублей
05.09.2019, 08:555 Пустить автобусы мимо поликлиники №3 предлагает Галина Неваленная 04.09.2019, 22:561 На автомобилях появятся индикаторы, напоминающие о забытых в салоне детях 04.09.2019, 22:170 В Великих Луках женщина угрожала пожилой родственнице убийством 04.09.2019, 19:450 У великолучанина украли оставленный в такси телефон
04.09.2019, 18:380 Пьяный водитель въехал в столб на улице Новоселов в Пскове. ФОТО 04.09.2019, 17:090 Порховскую дорогу в ближайшее время приведут в нормативное состояние 04.09.2019, 16:299 Привлекать застройщиков к восстановлению дорожного покрытия, которое разбивается их техникой, предлагает Галина Неваленная 04.09.2019, 11:200 Семейный велопраздник «Будь примером на дороге!» пройдет в субботу в Пскове
04.09.2019, 10:541 Четыре женщины госпитализированы после наезда «Шевроле» на остановку в Пскове 04.09.2019, 10:251 В Красногородском районе будут судить виновника смертельного ДТП 04.09.2019, 09:595 Женщина за рулем «Хендая» сбила пешехода у главпочтамта в Пскове 04.09.2019, 09:491 В суд направлено дело мотоциклиста, насмерть сбившего девочку на «зебре» на проспекте Энтузиастов в Пскове
04.09.2019, 08:4111 Скончался водитель «Шевроле», врезавшегося в остановку в Пскове, пенсионерка в тяжелом состоянии 04.09.2019, 08:090 Автомобиль «Шевроле» въехал в остановку на улице Леона Поземского в Пскове. ФОТО и ВИДЕО 03.09.2019, 19:560 До 12 лет грозит жителю Псковского района за смерть пассажирки 03.09.2019, 16:190 Продажи электромобилей в мире упали впервые в истории
03.09.2019, 14:350 При участии ВТБ открылось движение по трассе М-11 от Великого Новгорода до Тосно 03.09.2019, 11:480 Депутат Олег Савельев проинспектировал выполнение ремонтных работ моста через реку Весеча в Куньинском районе 03.09.2019, 11:150 С сентября в Пскове изменяется график движения дачных автобусов 03.09.2019, 10:073 В Пскове не нашлось желающих ремонтировать перекресток Рижского проспекта и улицы Петровской
03.09.2019, 09:500 «Лада» опрокинулась после столкновения с «Мицубиси» на Октябрьском проспекте Пскова. ФОТО 02.09.2019, 17:090 Водитель «Опеля» сбил пешехода в Пскове 02.09.2019, 16:590 Фотофакт: К новому учебному году устанавливают не только «лежачих полицейских» 02.09.2019, 13:080 Водителю, совершившему ДТП в Псковском районе в наркотическом опьянении, грозит тюрьма
02.09.2019, 12:102 1072 метра ограждения установят в Пскове на Юбилейной 02.09.2019, 11:090 В Опочецком районе водитель уснул за рулем и въехал в опору ЛЭП 02.09.2019, 10:210 В Псковской области усилят контроль за работами по профилактике и предупреждению аварийности на дорогах 01.09.2019, 21:281 Изменена схема движения автобусов в связи с ремонтом улицы Максима Горького
01.09.2019, 18:320 Фура и легковой автомобиль столкнулись в Опочецком районе, пострадали водители 30.08.2019, 12:380 В Псковском районе отремонтировали дорогу до Подборовья-3 30.08.2019, 11:090 Улица Яна Фабрициуса в Пскове закрывается на реконструкцию 30.08.2019, 09:280 Сохранить детские жизни призвали псковичей сотрудники и ветераны Госавтоинспекции
30.08.2019, 09:190 Семья из Московской области попала в ДТП в Себежском районе, мужчина погиб, женщина - в коме 29.08.2019, 21:480 В ДТП в Псковском районе пострадал водитель перевернувшейся легковушки. ФОТО 29.08.2019, 20:060 Фотофакт: Новый «лежачий полицейский» установлен в Пскове на улице Звездной 29.08.2019, 19:452 На Октябрьской площади в Пскове женщина на иномарке нарушила ПДД и сбила подростка-мотоциклиста
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.