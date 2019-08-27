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Полицейским пришлось стрелять для остановки пьяного водителя в Пскове

Рано утром на улице Красноармейской в Пскове экипаж ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пскову предпринял попытку остановить автомашину «Мицубиси». Проигнорировав законные требования дорожных полицейских, водитель легковушки попытался скрыться.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, инспекторы организовали преследование правонарушителя. Несмотря на неоднократные требования стражей порядка об остановке, водитель продолжал движение на высокой скорости, грубо нарушая правила дорожного движения. Тогда полицейскими было принято решение применить для остановки транспортного средства табельное оружие. Только после двух предупредительных и нескольких прицельных выстрелов по колесам иномарки лихача удалось остановить на улице Киселева. Водитель был задержан.

Оказалось, молодой житель города Пыталово за рулем находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении. Теперь суд будет принимать решение о возможности дальнейшего управления задержанным гражданином транспортными средствами.