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Россияне забросили свои автомобили из-за дорогого бензина - ВЦИОМ

Почти половина россиян уверена, что соотечественники стали реже пользоваться личными автомобилями из-за высоких цен на бензин. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В ходе опроса 47% респондентов в качестве причины отказа от частого использования автомобиля указали дорогой бензин. 16% отметили, что им не всегда по карману обслуживание машины, необходимость ее страхования и высокие налоги. Финансовые трудности и попытки сэкономить в качестве причины назвали 15% опрошенных, сообщает РИА Новости. Также поводом отказаться от автомобиля послужили загруженность дорог (14%), забота об окружающей среде (8%) и плохое состояние дорог (7%).

Цены на бензин в России резко выросли весной 2016 года из-за изменения мировых котировок топлива и повышения акцизов. В дальнейшем был принят закон о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли, предполагающий предоставление крупным нефтяным компаниям льгот в виде обратного акциза на нефтяное сырье с демпфирующим коэффициентом, который должен выплачиваться в случае превышения мировыми ценами внутренних. Также правительству было предоставлено право вводить заградительные экспортные пошлины с целью обеспечить внутренний рынок достаточным объемом предложения.