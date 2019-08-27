←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Катафоты на «зебре»
Пушкинский тупичок
Права только через госуслуги
Работы на троечку
Трасса Р-23: дорога смерти
бензин или жидкое золото?
ещё За рулём 27.08.2019 08:100 Российские автомобилисты смогут обжаловать штрафы онлайн 19.09.2019 09:440 Россияне забросили свои автомобили из-за дорогого бензина - ВЦИОМ 18.09.2019 08:190 Эксперты дали прогнозы по ценам на бензин 13.09.2019 08:142 Росстандарт узнал о недоливе на каждой пятой заправке 12.09.2019 11:100 Полицейским пришлось стрелять для остановки пьяного водителя в Пскове 11.09.2019 10:360 «Шкоду» угнали в Великих Луках
 
 
 
 
 
АвтоМир / За рулём

Россияне забросили свои автомобили из-за дорогого бензина - ВЦИОМ

19.09.2019 09:44|ПсковКомментариев: 0

Почти половина россиян уверена, что соотечественники стали реже пользоваться личными автомобилями из-за высоких цен на бензин. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В ходе опроса 47% респондентов в качестве причины отказа от частого использования автомобиля указали дорогой бензин. 16% отметили, что им не всегда по карману обслуживание машины, необходимость ее страхования и высокие налоги. Финансовые трудности и попытки сэкономить в качестве причины назвали 15% опрошенных, сообщает РИА Новости. Также поводом отказаться от автомобиля послужили загруженность дорог (14%), забота об окружающей среде (8%) и плохое состояние дорог (7%).

Цены на бензин в России резко выросли весной 2016 года из-за изменения мировых котировок топлива и повышения акцизов. В дальнейшем был принят закон о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли, предполагающий предоставление крупным нефтяным компаниям льгот в виде обратного акциза на нефтяное сырье с демпфирующим коэффициентом, который должен выплачиваться в случае превышения мировыми ценами внутренних. Также правительству было предоставлено право вводить заградительные экспортные пошлины с целью обеспечить внутренний рынок достаточным объемом предложения.

Теги: #вциом #опрос
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
опрос
Какая основная выгода при покупке подержанного автомобиля по сравнению с новым?
В опросе приняло участие 4573 человека
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
19.09.2019, 09:440 Россияне забросили свои автомобили из-за дорогого бензина - ВЦИОМ 18.09.2019, 22:028 Интерактив: Пешеходам здесь не место 18.09.2019, 20:435 Фотофакт: В Пскове ликвидировали пешеходный переход на Октябрьском проспекте 18.09.2019, 19:111 Кто заплатит за ОСАГО больше?
18.09.2019, 18:293 В субботу изменится схема движения автобусов в Пскове 18.09.2019, 11:240 Безработный великолучанин угнал «Шкоду», чтобы «просто покататься» 18.09.2019, 10:380 Мотоциклист пострадал в тройном ДТП в Великих Луках 18.09.2019, 10:172 Поток транспорта через Идрицу увеличится из-за обрушения моста через реку Неведрянка - глава Себежского района
18.09.2019, 08:560 Водитель «Мицубиси» врезался в «Гольф», ограждение и дерево на улице Горького в Пскове 18.09.2019, 08:190 Эксперты дали прогнозы по ценам на бензин 17.09.2019, 22:300 Михаил Ведерников дал поручение оперативно подготовить проектно-сметную документацию по восстановлению обрушившегося моста в Себежском районе 17.09.2019, 21:470 В Себежском районе «Нива» сильно пострадала в аварии из-за обрушившегося моста
17.09.2019, 17:570 «Форд» и «Ауди» столкнулись на улице Труда 17.09.2019, 17:480 Почти 100 нарушений водителями автобусов выявили псковские дорожные инспекторы 17.09.2019, 12:221 Псков-Лада дарит пенсионерам скидки на услуги сервиса 17.09.2019, 09:421 Очередной аукцион на ремонт перекрестка Рижского проспекта и улицы Петровской в Пскове завершился неудачно
17.09.2019, 09:320 6-летняя девочка пострадала в ДТП на улице Коммунальной в Пскове 16.09.2019, 20:291 Уголовное дело возбуждено в отношении начальника гдовского ГИБДД по факту сокрытия ДТП 16.09.2019, 18:235 Улицу Леона Поземского в Пскове закроют на ремонт за 350 млн рублей 16.09.2019, 17:320 На площади Ленина в Пскове легковой автомобиль въехал в автобус
16.09.2019, 16:465 На улице Максима Горького в Пскове столкнулось несколько автомобилей 16.09.2019, 16:380 В ДТП на трассе Великие Луки - Новосокольники пострадала автоледи 16.09.2019, 12:111 964 водителя привлечены к ответственности в Пскове за тонировку стекол с начала года 16.09.2019, 09:385 Администрация Пскова объявила аукционы на ремонт еще 6 улиц
16.09.2019, 08:451 Трактор врезался в ВАЗ в Островском районе, три человека пострадали 15.09.2019, 13:570 Фура и легковушка столкнулись в районе деревни Черская в Палкинском районе 15.09.2019, 13:310 В Невельском районе перевернулся микроавтобус 15.09.2019, 12:290 В результате ДТП в Великих Луках пострадали женщина и ребенок
15.09.2019, 11:240 Автобус с футболистами клуба «Псков-747» попал в ДТП 13.09.2019, 17:540 Назван средний возраст владельцев автомобилей Toyota в России 13.09.2019, 17:421 Ремонтные работы на участке дороги «Гдов - Краколье» вышли на финишную прямую 13.09.2019, 12:530 Водитель, уснувший за рулем, устроил ДТП на Ленинградском шоссе
13.09.2019, 10:320 В Минфине спрогнозировали снижение цен на ОСАГО для «идеальных» водителей 13.09.2019, 09:562 На псковских автобусных остановках появятся 7 новых информационных табло 13.09.2019, 08:142 Росстандарт узнал о недоливе на каждой пятой заправке 12.09.2019, 16:311 Выезд «Шкоды» на встречку стал причиной ДТП в Стругокрасненском районе
12.09.2019, 14:120 За неделю псковские спасатели 22 раза выезжали на ликвидацию последствий ДТП 12.09.2019, 13:240 В Псковской области готовят ремонт моста через реку Обдех в Печорском районе 12.09.2019, 12:071 Дорожники заменили 14 водопропускных труб на трассе Р-56 в Псковской области 12.09.2019, 11:100 Полицейским пришлось стрелять для остановки пьяного водителя в Пскове
12.09.2019, 10:320 Старт акции «Безопасный путь в школу» дали единороссы в Невеле 12.09.2019, 10:261 5-летнего мальчика сбили на улице Труда в Пскове 12.09.2019, 10:100 В Стругокрасненском районе при лобовом столкновении фуры и легкового автомобиля пострадали два человека 12.09.2019, 09:560 Стоимость билета на автобус «Псков - Витебск» снижена
12.09.2019, 09:370 Псковичам предлагают программы льготного кредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» от 3% 11.09.2019, 18:300 Псковичи могут стать обладателями стильного кроссовера LADA XRAY Cross с выгодой до 137 190 рублей 11.09.2019, 17:270 С 13 сентября билеты на автобусы «Псков – Новгород» и «Псков – Великие Луки» станут дешевле 11.09.2019, 17:082 В Псковском районе ведется ремонт автодороги «Псков-Ваулино-Торошино»
11.09.2019, 15:030 На участке улицы Розы Люксембург в Великих Луках закрыто движение транспорта 11.09.2019, 12:214 В рамках нацпроекта на дороге «Псков-Родина» завершаются ремонтные работы 11.09.2019, 12:080 Правительство предложило ужесточить наказание за нарушение ПДД в присутствии детей 11.09.2019, 11:271 Ответственность за нелегальные пассажирские перевозки предложили ужесточить
11.09.2019, 10:512 Интерактив: Километры до автобусных остановок на Запсковье 11.09.2019, 10:360 «Шкоду» угнали в Великих Луках 11.09.2019, 09:486 Дорожные организации проигнорировали торги по ремонту улиц Лагерной и Пароменской в Пскове 11.09.2019, 09:210 Пытавшаяся задержать автомобиль нетрезвая женщина пострадала в ДТП в Пскове
11.09.2019, 09:130 Велосипедистка с 4-летним ребенком врезалась в «Мазду» в Дно 11.09.2019, 09:041 Легенда «Дакара» прибудет на ралли «Псков Ганзейский» 10.09.2019, 20:500 Услуга по регистрации ТС и прицепов в Себежском ГИБДД временно не предоставляется 10.09.2019, 15:320 Покупая LADA Granta в сентябре, псковичи получат выгоду до 83 980 рублей
10.09.2019, 15:010 В Великолукском районе «скорая помощь» столкнулась с лосем и микроавтобусом 10.09.2019, 14:342 В Пскове установят новые пешеходные светофоры на Рижском проспекте и проспекте Энтузиастов 10.09.2019, 08:460 Марка Volkswagen поменяла свой логотип 10.09.2019, 08:310 В ЦБ сообщили о снижении стоимости полиса ОСАГО для легковушек
09.09.2019, 21:323 Губернатор Михаил Ведерников утвердил планы дополнительных дорожных работ в регионе 09.09.2019, 20:000 В Псковском районе установят новые дорожные знаки и нанесут разметку 09.09.2019, 19:120 Псковское ГИБДД: необходимо сдать водительское удостоверение при лишении права управлять автомобилем 09.09.2019, 16:300 Выбрать свой подарок при покупке LADA LARGUS предлагает автосалон «Псков-Лада» 
09.09.2019, 15:140 Минтруд предложил ограничить бесплатную парковку для инвалидов III группы 09.09.2019, 12:290 Два человека погибли при столкновении трех микроавтобусов на трассе Петербург - Псков 09.09.2019, 12:000 «Псков-Лада» дарит бензин всем иногородним покупателям 09.09.2019, 11:530 Нетрезвые водители задержаны полицией в Пскове и Печорском районе
09.09.2019, 10:160 Мотоциклист получил травмы после ДТП в Новосокольническом районе 09.09.2019, 10:020 Женщину сбили на улице Советской Армии в Пскове 08.09.2019, 08:580 «Mitsubishi Galant» перевернулся в Опочецком районе: пассажирка скончалась, водитель впал в кому 07.09.2019, 09:310 Правила получения водительских прав для некоторых категорий задумали изменить
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.