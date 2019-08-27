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Акцию «Сбавь скорость!» провели в Псковской области сотрудники Госавтоинспекции

Жителям поселка Дедовичи в рамках федерального проекта по безопасности дорожного движения «Однозначно» стражи порядка напомнили о необходимости строгого соблюдения скоростного режима.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, тематическую акцию «Сбавь скорость!» организовали сотрудники Госавтоинспекции при поддержке руководителя отряда юных инспекторов движения Бежаницкой средней образовательной школы Марии Поляковой. Именно с ее участием полицейские на постоянной основе осуществляют просветительскую работу со взрослыми участниками дорожного движения.

В рамках акции организаторы мероприятия напомнили автомобилистам, что транспортным средством необходимо управлять со скоростью, не превышающей установленные ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия. Тем более, что осенняя погода ежедневно готовит неприятные сюрпризы в виде утренних заморозков или ненастной погоды.

В ходе акции сотрудники местного подразделения Госавтоинспекции также напомнили автовладельцам о том, что «сэкономленные» на дороге минуты в случае ДТП не смогут вернуть пострадавшим ни здоровье, ни тем более жизнь!