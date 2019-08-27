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В Новосокольниках сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого водителя

В Новосокольниках сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали нетрезвого водителя.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, 21 сентября около 23:30 наряд группы задержания вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, обратил внимание на автомобиль ВАЗ-2107, водитель которого грубо нарушал правила дорожного движения и создавал аварийные ситуации.

После остановки транспортного средства, росгвардейцы установили, что за рулём находился 34-летний местный житель, с признаками алкогольного опьянения.

Для дальнейшего разбирательства водитель передан сотрудникам полиции.