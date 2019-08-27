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В Псковском районе повторно пойман пьяный водитель

В Псковском районе дорожной полицией в ходе проводимых мероприятий установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ночью 23 сентября на 28-ом километре дороги Псков – Гдов Псковского района полицейские остановили автомобиль «ВАЗ-2109». Выяснилось, что легковушкой управлял местный житель, 1998 года рождения. Молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.