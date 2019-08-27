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ЦБ: Реформа ОСАГО может привести к снижению базового тарифа в ряде регионов

По мнению заместителя председателя Банка России Владимира Чистюхина, отмена территориального коэффициента не приведёт к подорожанию полисов ОСАГО в тех регионах, где действует пониженный коэффициент.

«Если тарифный коридор будет справедливым, я думаю, что из-за отмены этого коэффициента (территорий) или других изменений мы сможем базовый тариф понизить - говорим мы про Чечню, или другие области с низким коэффициентом. Или же повысить, если речь идет про другие регионы. Напомню, реформа реализуется не для того, чтобы создать дополнительную маржу для страховых компаний или недополучить её, а для того, чтобы сохранить текущий баланс. И чтобы более гибко решать вопрос относительно вождения и аварийности каждого водителя желательно не заводить себя в очень жесткие рамки небольшого количества коэффициентов», - отметил он.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза», законопроект о реформе ОСАГО предполагает переход от жесткого регулирования рынка к более персонализированному тарифообразованию. В частности, коэффициент территорий при расчете тарифов планируется отменить. Вместо этого страховщики станут учитывать персональные характеристики самого водителя - его стиль вождения и наличие грубых нарушений ПДД. При этом сейчас для ряда регионов действует повышенный коэффициент, и все водители вынуждены платить за страховку бОльшую сумму.

Представитель ЦБ добавил, что регулятор будет следить за ценами. «После первого этапа реформы ОСАГО тоже были опасения, что страховщики поднимут цены. Но этого не произошло. На текущий момент мы зафиксировали среднее снижение на уровне 4 процентов. При этом за 6 месяцев текущего года почти на 43 процента сократилось количество жалоб на ОСАГО. Это говорит о том, что граждане позитивно реагируют на реформу».

По словам исполнительного директора Российского Союза Автостраховщиков Евгения Уфимцева, РСА в ближайшее время модернизирует информационную систему, основанную на базе данных. Это позволит ЦБ в режиме реального времени следить за ценами. В результате контроль за тарифом значительно усилится.