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АвтоМир / За рулём

В Псковской области к уголовной ответственности привлекут двух водителей за повторное вождение пьяными

27.09.2019 17:23|ПсковКомментариев: 0

В Себеже и Плюссе дорожной полицией в ходе проводимых мероприятий установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Так, в городе Себеже вечером 26 сентября у дома по улице Автомобилистов полицейские остановили для проверки автомобиль «ГАЗ», которым управлял нетрезвый житель Себежского района, 1958 года рождения.

А в поселке Плюсса днем 26 сентября по улице Ленина на автомашине «ВАЗ» следовал 37-летний местный житель,  он также был в состоянии алкогольного опьянения. По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

Источник: Псковская Лента Новостей
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