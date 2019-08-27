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Житель Гдовского района приговорен к 200 часам обязательных работ за «пьяное» вождение

Прокуратурой Гдовского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Приговором районного суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем, лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в суде установлено, что 15 июня текущего года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения сел за руль автомобиля и поехал в направлении поселка Смуравьево-2 Гдовского района. В пути следования машина под его управлением была остановлена сотрудником ОГИБДД ОМВД России по Гдовскому району, и подсудимый был отстранен от управления транспортным средством.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 200 часов обязательных работ.