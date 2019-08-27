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В Великих Луках четверо молодых людей задержаны при попытке угнать «Фольксваген»

Сегодня в Великих Луках экипаж ГИБДД задержал на месте происшествия четверых молодых людей, пытавшихся завладеть чужим автомобилем. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В городе на Ловати 2 октября около двух часов ночи экипаж ГИБДД, следуя по маршруту патрулирования, на улице Маршала Жукова обратил внимание, что группа незнакомцев откатывает от дома «Фольксваген Гольф». Всех четверых великолучан, 2000, 2002 и 2003 годов рождения, задержали на месте. Трое из них – учащиеся.

Выяснилось, что машина принадлежит 55-летней жительнице Великолукского района. А подозреваемые, по имеющимся предварительным данным, решили воспользоваться чужой легковушкой, чтобы прокатиться. Причем, владелицу «Фольксвагена» о попытке угона ее автомашины проинформировали уже сами стражи порядка.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.