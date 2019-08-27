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На улице Инженерной в Пскове вновь сломался светофор

В пятницу утром на перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной в городе Пскове вновь сломался светофор. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, для пешеходов он светит одновременно зеленым и красным светом, что вносит сумятицу в движение.

Напомним, произошедший 7 августа сбой в работе светофора на перекрестке Инженерная - Индустриальная в Пскове был связан с большим сроком работы контроллера. Электронная «начинка» светофора не менялась с 1980-х. На сегодняшний день это один из самых «древних» светофоров в городе.

Планируется реконструкция перекрестка Инженерная - Индустриальная, будет проводиться замена светофоров.