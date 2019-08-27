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В Псковской области поймали двух водителей в нетрезвом виде

Сотрудниками Госавтоинспекции региона за минувшие сутки установлены два факта управления транспортом в нетрезвом виде. При этом оба водителя ранее уже привлекались к административной ответственности за подобное правонарушение.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, вечером в ходе проверки авто «ВАЗ 21074» у жилого дома на улице Пушкина в городе Новоржеве дорожные полицейские выявили, что водитель транспорта нетрезв. Им оказался местный житель, 1971 года рождения. Мужчина дал признательные показания.

Еще одного водителя «под градусом» стражи порядка выявили в городе Острова поздно ночью. Внимание инспекторов ГИБДД привлек мопед «Альфа» без номеров государственной регистрации. Транспорт был остановлен на улице Меркурьева города Остров. Управлял двухколесным транспортом житель деревни Маршевицы Островского района. 35-летний мужчина свою вину отрицать не стал.

По данным фактам полицией проводятся проверки.