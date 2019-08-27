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В Великих Луках поймали пьяного водителя

В ходе проведенных дорожной полицией мероприятий в Великих Луках установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в городе на Ловати ночью 6 октября у дома по проспекту Октябрьскому стражи порядка остановили автомобиль «БМВ». Выяснилось, что иномаркой управлял местный житель, 1990 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.