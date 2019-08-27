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В Печорском районе прошла акция «Если стаж от десяти – ты, водитель, не спеши!»

Сегодня сотрудники Госавтоинспекции Печорского района напомнили водителям, что не соблюдение мер безопасности при управлении транспортом влечет наложение административных штрафов. Об этом Псковской Ленте новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Важно строго соблюдать скоростной режим, следовать требованиям дорожных знаков, пропускать пешеходов. Большую опасность представляет управление транспортными средствами в состоянии опьянения. За повторное управление транспортом в состоянии опьянения водитель может быть подвергнут наказанию согласно санкций ст. 264.1 УК РФ.

Так, за истекший период года на дорогах области произошло 659 дорожно-транспортных происшествий, в которых 66 человек погибли и 890 – получили травмы различной степени тяжести. Причем, 104 аварии совершены водителями в состоянии опьянения.

Особую обеспокоенность сотрудников Госавтоинспекции вызывают дорожно-транспортные происшествия, совершенные водителями, стаж вождения которых превышает 10 лет. Всего таких аварий произошло 394, в которых 44 человека погибли и 550 получили ранения. Автомобиль – это, как известно, источник повышенной опасности. Водитель несет ответственность как за свою жизнь, так и за жизнь окружающих.

К сожалению, не каждый водитель в состоянии обеспечить должную безопасность дорожного движения. Это объясняется индивидуальными особенностями каждого человека. На безопасное управление автомобилем оказывают влияние, в частности, такие критерии как стаж вождения и возраст.

Госавтоинспекция Псковской области призывает всех автолюбителей региона неукоснительно соблюдать требования правил дорожного движения, ведь только благодаря общим усилиям можно снизить уровень аварийности на дорогах области, уменьшить тяжесть последствий при авариях и сохранить жизнь многих людей.