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В Пскове задержан пьяный молодой человек, угнавший машину

В Пскове 8 октября в 23.26 инспекторы отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пскову получили из дежурной части сообщение о том, что у дома 27а по улице Яна Фабрициуса водитель автомашины «ВАЗ-2107» совершил наезд на металлический столб и пытается скрыться.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД России по городу Пскову, патрульные экипажи ГИБДД незамедлительно выдвинулись по указанному адресу. В 23.35 на улице Яна Фабрициуса «семерка» была задержана. За рулем находился молодой человек,1990 года рождения, с признаками опьянения. В присутствии понятых его отстранили от управления транспортным средством и предложили пройти процедуру освидетельствования на месте, на что гражданин согласился.

По результаты освидетельствования у водителя было установлено состояние опьянения. А при проверке по базам оперативного учета выяснилось, что фигурант ранее уже привлекался к административной ответственности по ст. 12.8 ч.1 КоАП РФ (В 2017 году - на срок лишения права управления на 18 месяцев). В связи с этим в действиях водителя усматриваются признаки деяния, предусмотренного ст.264.1 УК РФ. Для дальнейшего разбирательства на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

При визуальном осмотре «ВАЗ-2107» сотрудниками ДПС было установлено, что стекло водительской двери разбито, а машина заведена путем замыкания проводов. Ключей от автомобиля в замке зажигания не оказалось. Установив личность собственника автомашины, дорожные полицейские связались с ним по телефону. Прибыв на место ДТП, он пояснил, что водителя видит впервые и написал заявление об угоне транспортного средства.

Подозреваемый, в свою очередь, признал, что данную легковушку он угнал: разбил стекла водительской двери и путем замыкания проводов завел автомобиль. Однако, начав движение, совершил наезд на столб. В отношении водителя составлены административные материалы по ст.12.3 ч.1 КоАП РФ, ст.12.3 ч.2 КоАП РФ, ст.12.7 ч.1 КоАП РФ. В настоящее время по данному факту проводится проверка.