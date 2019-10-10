АвтоМир / За рулём

Брошенные машины на улицах Пскова. ФОТО

Брошенные машины сегодня можно увидеть в самых разных уголках Пскова: на окраинах и в центре, во дворах и на парковках, а то и прямо на проезжей части. Власти города многие годы борются с этим явлением, ведь ржавые машины со сдутыми шинами, смятым капотом и выбитыми стеклами не только портят эстетический вид города, но и зачастую мешают движению автотранспорта.

Сотрудниками Контрольного управления администрации Пскова составлен 31 административный протокол по фактам хранения технически неисправного, разукомплектованного и послеаварийного автотранспорта во дворах, парковках и на проезжей части улиц. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила начальник управления Наталья Симонова.

«С марта текущего года составлен 31 административный протокол по статье 2.10 закона Псковской области №268 "Об административных правонарушениях на территории Псковской области". Мировыми судьями начислено штрафов на общую сумму 21 тысяча рублей, но есть сведения об оплате только 1 тысячи рублей штрафа», - сообщила начальник управления.

Как правило, сотрудники Контрольного управления узнают о брошенных машинах либо из обращений неравнодушных горожан, либо самостоятельно. «Наши сотрудники находятся в постоянном движении, поскольку обследуют городские территории на предмет качества уборки или по поводу незаконных парковок автотранспорта в зеленой зоне. В ходе таких выездов зачастую обнаруживаются брошенные машины», - пояснила Наталья Симонова, добавив, что информация о них также направляется в ГИБДД.

Зачастую хозяина машины установить не удается, и тогда они по большей части продолжают стоять там, где их оставили. Это касается, прежде всего, машин, оставленных во дворах. Если же автомобили брошены на проезжей части и мешают автодвижению, их эвакуируют.

Напомним, в соответствии со статьей 2.10 закона Псковской области №268 «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» хранение технически неисправного, разукомплектованного и послеаварийного автотранспорта на придомовых территориях, на проезжей части улиц, внутриквартальных проездов, парковочных площадках влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от трех тысяч рублей до пяти тысяч рублей.