Безопасность на псковских дорогах станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН

В пятницу, 11 октября, в 11.00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная безопасности на псковских дорогах.
В рамках пресс-конференции планируется обсудить, как специалисты оценивают дорожную обстановку в регионе, какие меры профилактического характера и меры по оптимизации улично-дорожной инфраструктуры предпринимаются, чтобы сократить аварийность на дорогах и приносят ли они ожидаемые результаты.
Какой период текущего года стал самым аварийным, а какой - наименее, поговорим о самых резонансных ДТП, прежде всего, с участием пешеходов и велосипедистов. и их причинах.
Отдельно остановимся на теме ликвидации пешеходных переходов, мере, которая вызывает весьма противоречивые мнения у жителей города. Как правило, пешеходы, особенно среди маломобильных групп населения воспринимают такую оптимизацию в штыки, а водители – горячо приветствуют. Позволяет ли в реальности сокращение количества «зебр», в основном нерегулируемых, сократить количество ДТП? Ждать ли нам дальнейшей оптимизации в этом направлении?
В пресс-конференции примут участие:
• полковник полиции, врио начальника Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Шестаков Юрий Сергеевич
• начальник УГИБДД по городу Пскову Папорт Владимир Анатольевич
• председатель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Елкин Борис Андреевич
• начальник управления городского хозяйства администрации г. Пскова Баринов Николай Алексеевич
• начальник отдела по транспорту и связи УГХ Пскова Зинкевич Евгений Михайлович
Дата проведения: 11 октября. Начало в 11.00.
Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).
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