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Безопасность на псковских дорогах станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН

В пятницу, 11 октября, в 11.00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная безопасности на псковских дорогах.

В рамках пресс-конференции планируется обсудить, как специалисты оценивают дорожную обстановку в регионе, какие меры профилактического характера и меры по оптимизации улично-дорожной инфраструктуры предпринимаются, чтобы сократить аварийность на дорогах и приносят ли они ожидаемые результаты.

Какой период текущего года стал самым аварийным, а какой - наименее, поговорим о самых резонансных ДТП, прежде всего, с участием пешеходов и велосипедистов. и их причинах.

Отдельно остановимся на теме ликвидации пешеходных переходов, мере, которая вызывает весьма противоречивые мнения у жителей города. Как правило, пешеходы, особенно среди маломобильных групп населения воспринимают такую оптимизацию в штыки, а водители – горячо приветствуют. Позволяет ли в реальности сокращение количества «зебр», в основном нерегулируемых, сократить количество ДТП? Ждать ли нам дальнейшей оптимизации в этом направлении?

В пресс-конференции примут участие:

• полковник полиции, врио начальника Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Шестаков Юрий Сергеевич

• начальник УГИБДД по городу Пскову Папорт Владимир Анатольевич

• председатель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Елкин Борис Андреевич

• начальник управления городского хозяйства администрации г. Пскова Баринов Николай Алексеевич

• начальник отдела по транспорту и связи УГХ Пскова Зинкевич Евгений Михайлович



Дата проведения: 11 октября. Начало в 11.00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

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