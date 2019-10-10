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Чиновник: Вопрос агрегаторов такси является больным для Псковской области и России в целом

В Псковской области планируется увеличить количество проверок по выявлению недобросовестных таксистов. Об этом сообщил на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН председатель комитета Псковской области по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин.

По его словам, «если таксисты работают добросовестно, с лицензией, им бояться нечего». «Проверки по выявлению недобросовестных таксистов проводятся совместно с ГИБДД. Есть договоренность проведения совместных проверок в более частом режиме. Будем наращивать темпы», - отметил он.

Больным вопросом не только для Псковской области, но и для всей страны в целом, по словам Бориса Елкина, является вопрос агрегаторов. «Пока не будет принят новый закон о таксистах, воздействия на них не будет. К сожалению, этот закон долго принимается, а там много интересных инициатив», - заключил председатель комитета.