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Не экономить на безопасности своих детей призвал псковичей Борис Елкин

Не экономить на безопасности своих детей призвал псковичей председатель комитета Псковской области по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин.

Как он сообщил на пресс-конференции 11 октября, ссылаясь на собственные наблюдения, зачастую родители не оборудуют свои автомобили детскими креслами. «Дети не то что не пристегнуты - они просто ходят по машине и чуть ли не на коленях у родителей сидят», - рассказал Борис Елкин и призвал псковичей стараться находить средства на обеспечение системы безопасности своих детей, в том числе на детские кресла.

«Дети - самое важное, что у нас есть, и об их здоровье и безопасности надо заботиться в первую очередь», - заметил председатель комитета.