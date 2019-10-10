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Госавтоинспекция обсудила с псковскими автошколами меры по улучшению подготовки водителей

Начальник экзаменационного отделения МРЭО ГИБДД УМВД Сергей Иванов провел очередное совещание с директорами автошкол Псковской области, основной темой которого стало подведение итогов за девять месяцев текущего года.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Псковской области, в рамках встречи представители Госавтоинспекции обсудили проблемы в подготовке выпускников автошкол и пути их решения. В конструктивном диалоге был принят ряд мер, которые в ближайшем времени должны улучшить качество подготовки кандидатов в водители и уменьшить временные сроки при пересдаче теории тех учащихся, которые не сдали теоретический экзамен с первой попытки.

«Данные встречи будут проводиться на регулярной основе, так как общая цель - это повышение процента сдачи экзаменов с первой попытки и уменьшение очередей на пересдачу», - добавили в пресс-службе ведомства.