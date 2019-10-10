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В ряде районов Псковской области полиция задержала нетрезвых водителей

В ходе проведенных дорожной полицией мероприятий в Великих Луках, Невеле и Порхове установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Так, в городе на Ловати ночью 15 октября у дома по улице 3-й Ударной Армии стражи порядка остановили для проверки автомобиль «Мерседес-Бенц». Выяснилось, что иномаркой управлял местный житель, 1966 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Невеле вечером 15 октября по улице Гвардейской на мопеде ехал нетрезвый 30-летний житель Невельского района. Его остановили дорожные полицейские. А в Порхове 14 октября по улице Революционной на скутере следовал местный житель, 1977 года рождения. Как выяснилось, он тоже был в нетрезвом виде. По данным фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.